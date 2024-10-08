2千居民反對建禮儀大樓 蔣萬安：先做可行性評估

北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場規畫改建「禮儀大樓」，在地居民昨晚在協調會掛布條激烈反對。議員苗博雅、鍾沛君、曾獻瑩等人盼市長蔣萬安重視在地意見，研擬其他方案避損居民權益。蔣允諾，由副市長林奕華協調做可行性評估。

黎元停車場原是活動中心內有圖書館，因海砂屋拆除，現為停車場，市府原規畫蓋社宅，因地點近二殯，殯葬處規畫蓋大樓讓殯葬業者進駐。

不過消息曝光，在地居民反對發起連署，昨晚發起人更率居民於協調會中向殯葬處長張世昌表達反對意見。議員苗博雅昨更趁議會施政報告，送上1200分連署書給蔣萬安，蔣允諾會了解地方民意。

國民黨議員鍾沛君昨質詢時也放話，作為執政黨議員她也反對，若居民需要會一起走上街頭；蔣萬安承諾會重新研議。國民黨議員曾獻瑩表示，市府在未充分考量居民意見下，要在住宅區蓋禮儀大樓，目前已有近2000位居民連署反對，建議考慮另擇地點，遠離住宅區，包括周邊二殯、三山善社、自來水園區等。

蔣萬安表示，限階段只是可行性評估，會廣納地方意見，會請林奕華統籌協調各局處，相關地點都會考量，但自來水園區不適合，會先依照議會決議先做可行性評估。