新北環狀線一早出包 現場指示混亂招怨

新北環狀線昨天上午6時許發現轉轍器異常，十四張站往大坪林站改為單線單向通車接駁，乘客擠在十四張站、大坪林站月台，不少人抱怨現場指示不清楚，調換月台過程秩序混亂。市長侯友宜說，此一事件影響800人次，上午8時55分恢復正常通車，初判原因是油壓管接頭損壞，會做全面檢討。

新北捷運公司表示，昨天一早營運測試軌道與儀器時，發現大坪林站至十四張站間轉轍器異常，十四張站往大坪林，緊急改為單線單向通車接駁。旅客要搭往十四張站，要先在大坪林下車換月台後，搭捷運公司加開的接駁列車到十四張站。對造成乘客困擾感抱歉，一定會檢討，避免事件重演。

周一上班日，許多上班族、學生一早要搭環狀線通勤，遇轉轍器無法定位問題，班距從10分鐘拉長為12分鐘，主要影響環狀線十四張站的乘客，需轉換月台搭車。

新北捷運公司被批應變慢半拍，現場資訊混亂引民怨。有乘客說，在十四張站從一月台下車後依工作人員指示改到二月台候車，過幾分鐘後，又被趕回一月台，尖峰時段給民眾變來變去的指示，實在不專業。

另有乘客說，早上搭新北環狀線要轉機捷往機場，環狀線運行出狀況，前往機場的路變得好趕。也有不少乘客向環狀線服務台要求申請誤點證明。