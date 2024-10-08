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雙北公車運價 北市擬漲至29元

聯合報／ 記者鍾維軒葉德正／連線報導
台北市公車公會今年提出運價為29.2463元，比前年多5.7759元。記者鍾維軒／攝影
台北市公車公會今年提出運價為29.2463元，比前年多5.7759元。記者鍾維軒／攝影

雙北聯營公車「票價」長年維持15元，2022年起「運價」為23.4704元，由政府補貼價差，每2年檢討運價，今年10月北市公運處開放業者提報新運價，今年業者提報29.2463元，較前年漲5.7759元；新北公會對調整幅度保密，但據了解，應與北市相差不遠。

北市公運處長李昆振說，正審核成本合理性，預計10月底前審議完畢，後續還要送市政會議及議會，再決定最終運價。新北交通局表示，已收到公會提報計畫，會了解業者經營遇到的問題與困境，再委託委員會審議。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，運價會由雙北聯合審議，不過雙北成本結構不一樣，有一些共同成本，也有不同重點和各自困難，運價調整不會完全相同，審定時間目前未定。

雙北聯營公車票價每段次全票15元，老人、小孩與身心障礙者為優待票8元，學生、軍、警12元，北市府去年及今年補貼業者約41.15億元，每增加1元運價市府就要增4億元補助，新北市府則是3億，按照業者所提運價，雙北市府須再增加逾40億元經費。

通勤族王先生說，業者若真有成本需求，也願意加薪，運價確有漲的必要，但若「票價」跟漲，對沒購買月票民眾衝擊恐較大，還是希望緩漲。

首都客運總經理李建文表示，運價調漲盼彌平疫情期間虧損，現在公車業者當務之急是穩定員工，至於是否調漲薪資，會持續和企業公會、市府溝通，他坦言，若薪資調整太少，對大局也沒有幫助；另外，全面推動電動公車也增加業者負擔，希望能反映成本，調整運價。

新北市公共汽車客運商業同業公會總幹事楊瓊鋒表示，疫情運量大幅度下降，各家公司多虧半個資本額以上，當時雙北調整3至4元。目前疫情雖然緩和、運量回升，但是成本水漲船高，且司機在上次調整運價時薪資都調整約10%，當時未列入成本計算，運價調漲是勢在必行。

公車 疫情

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