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雙北增5例登革熱 兩市上緊發條

聯合報／ 記者劉懿萱鍾維軒／連線報導

新北市昨新增4例本土登革熱，北市大同區也發現1例，颱風過後登革熱再現蹤，兩市府神經緊繃。新北市長侯友宜昨視察新店天山公園附近，憂再度下雨造成積水容器暴增，要求連4天為1輪，清消不中斷，也呼籲民眾勿闖管制區，並落實「巡、倒、清、刷」。

新北增加4例分別在新店區2例、中和區2例，仍與目前高風險區域有關，研判感染區域未擴大。截至10月6日新北累計64例，新增病例為1男3女，年齡介於61至72歲，發病日介於9月22日至10月2日，皆已康復，其中2例的血清抗體免疫球蛋白G呈現陽性，表示感染至少1周以上。

新北衛生單位查獲民眾戶外積水容器有孑孓共6件，後續將依傳染病防治法第70條裁罰各3000元。

北市衛生局昨也再增1例登革熱本土病例，為全市第2例，是住在大同區、20多歲男子，潛伏期間曾有新北市高風險場域活動史，10月4日出現發燒、頭痛、後眼窩痛及四肢痠痛等症狀，就醫後經通報及採檢送驗，10月6日晚間確診，同住密切接觸者1人無登革熱症狀。

北市大同區公所昨天緊急召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治，並且發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等。衛生局提醒，民眾應避免前往登革熱高風險區城，如近2周內曾經在相關地區活動，請自我健康監測14日，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼痠痛、出疹或是噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並且主動告知醫師活動史。

登革熱 衛生局

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