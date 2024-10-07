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影／反對黎元停車場建禮儀大樓 居民批市府不顧在地心聲

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，卻遭居民強烈反對，超過2000人連署，議員曾獻瑩今晚於大安國小舉行陳情會，邀請在地居民、里長及市府及殯葬處到場，現場居民強烈表達反對意見，氣氛火爆。記者洪子凱／攝影
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，卻遭居民強烈反對，超過2000人連署，議員曾獻瑩今晚於大安國小舉行陳情會，邀請在地居民、里長及市府及殯葬處到場，現場居民強烈表達反對意見，氣氛火爆。記者洪子凱／攝影

台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場北市府計畫改建為「禮儀大樓」，卻遭居民強烈反對，超過2000人連署，議員曾獻瑩今晚於大安國小舉行陳情會，邀請在地居民、里長及市府及殯葬處到場，現場居民強烈表達反對意見，氣氛火爆。殯葬處強調，目前仍在可行性評估階段，周邊用地會一併評估，未來若建成，也會加強取締不法業者。

佔地3654平方公尺黎元停車場用地，經殯葬處規畫改建業者大樓，讓殯葬業進駐，但因1樓為社區空間，2至14樓將設置辦公室和殯葬會館，引發當地居民抗爭，議員曾獻瑩今舉行陳情會，除邀請在地居民、里長外，也邀請殯葬處長張世昌到場對談。

今天現場超過百名居民到場，現場民眾對於殯葬處規畫要在黎元停車場完全不能接受，現場氣氛相當火爆，連署發起人之一林至勇表示，殯葬處當初突襲在地居民直接說要蓋禮儀大樓，甚至要變更土地使用分區，還稱居民「樂觀其成」，但超過2000位居民強烈反對，殯葬處應另尋其他用地，不應將禮儀大樓設在住宅區旁邊。

還有居民表示，殯葬處聲稱要讓所有業者進駐大樓，但卻沒有相關法源依據，到時土地真的變更，「殯葬業者真的會進去嗎？」且該用地過去就是圖書管並不是空地，現在卻要直接變成禮儀大樓，完全不能接受。

曾獻瑩表示，附近居民的訴求停止興建禮儀大樓的相關計畫、還給居民社福設施使用，若要變更殯葬禮儀用途，市府應取得當地里民多數支持始得規畫。

殯葬處長張世昌回應，目前還只是可行性評估階段，今年度沒有編列預算要土地變更，周邊也有幾塊用地會一併做評估，禮儀大樓也是希望業者能夠進駐，將臥龍街188巷還給居名安靜居住空間，未來建成後也會「恩威並施」除了鼓勵業者進駐，也會加強取締不法業者。

台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，卻遭居民強烈反對，超過2000人連署，議員曾獻瑩今晚於大安國小舉行陳情會，邀請在地居民、里長及市府及殯葬處到場，現場居民強烈表達反對意見，氣氛火爆。記者洪子凱／攝影
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，卻遭居民強烈反對，超過2000人連署，議員曾獻瑩今晚於大安國小舉行陳情會，邀請在地居民、里長及市府及殯葬處到場，現場居民強烈表達反對意見，氣氛火爆。記者洪子凱／攝影

停車場 北市府 曾獻瑩 殯葬處

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