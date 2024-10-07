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老狗走失通報救援…掃不到晶片竟被放回街頭？新北動保處：追究責任

中央社／ 新北7日電

路人發現街頭有跛腳老狗，經通報動保處救援，委外的人員到場掃瞄不到晶片竟放回街頭，引發網友質疑；新北動保處表示，已動員協尋，狗狗已被尋獲，將追究外包廠商疏失責任。

有民眾近來在許多網路社群貼文「協尋米克斯跛腳老狗弟弟」，內文指出，10月6日凌晨2時路過板橋區民生路3段近文化路口，瞥見跛腳老狗並餵了2個罐頭，狗狗很親人且項圈有狂犬病疫苗牌。

民眾將狗帶到動物醫院時掃不到晶片，醫院以疫苗號碼查詢到飼主電話，但是飼主沒接電話，於是通報動保處救援並暫置消防局員山分隊。不料，動保人員到場因掃不到晶片就直接原地放回，使得飼主得知後四處找狗，而貼文者也籲大家協尋。

而此貼文引許多網友分享，狗狗的名字叫「弟弟」，14歲，網友表示「實在是太誇張」。網友稱這是嚴重工作瑕疵，沒有晶片，按照程序就是應該要進收容所公告一定天數後，再開放認養，不是直接放掉；「外包人員有夠誇張…推推，希望弟弟早日回家」。

動保處表示，這是外包廠商值夜人員的疏失，已違反動物救援及收容等作業程序，因此，將依合約處理，追究廠商的疏失責任。

動保處表示，目前已動員板橋動物之家及委外廠商的人員，在狗被放回地區附近進行搜尋，今天下午5時許在板橋湳仔溝附近尋獲，由於在狗身上仍掃不到晶片，因此，將通知飼主到場確認並領回。

動保處表示，這次外包人員疏失雖引發爭議，但「弟弟」的飼主也應多注意愛犬狀況，因為這隻狗於112年及今年8月，都曾被人在外尋獲並通知飼主領回的情形。

動物之家 狗狗 認養

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