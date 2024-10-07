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2千居民反對建禮儀大樓…議員籲找備案 蔣萬安：統籌做可行性評估

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，引發當地居民抗爭，議員今呼籲蔣能重視在地居民心聲。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，引發當地居民抗爭，議員今呼籲蔣能重視在地居民心聲。圖／議員曾獻瑩辦公室提供

台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，除1樓為社區空間，2至14樓將設置辦公室和殯葬會館，引發當地居民抗爭，議員苗博雅今送上反對連署書給市長蔣萬安，希望蔣能重視在地居民心聲。議員曾獻瑩呼籲，市府應研擬其他方案，避免損害居民權益。蔣萬安允諾，將由副市長林奕華統籌協調各局處針對各處，做可行性評估。

佔地3654平方公尺黎元停車場用地，原本是活動中心裡面也有圖書館，樓下則為超商，但因海砂屋關係後來拆除，成為停車場，市府原規畫蓋社宅，不過因地點鄰近二殯加上一殯遷移引發諸多討論，經殯葬處規畫改建業者大樓，讓殯葬業進駐，並在地下增建停車場舒緩交通問題。

不過消息曝光後，在低居民反對，里長甚至發起連署反對抗議，今晚也將在周邊舉行陳情會，苗博雅今更送上1200份居民連署書給蔣萬安，要求蔣需讓府級帶都發局、殯葬處去了解地方民意。蔣也允諾。

曾獻瑩表示，市府卻在未充分考量居民意見的情況下，還要在住宅區旁建設禮儀大樓，目前已有近2000位居民連署抗議反對，禮儀大樓可考慮另擇地點，遠離住宅區，包括周邊二殯、三山善社、自來水園區等都可能有足夠空間去建設禮儀大樓，不應建在住宅區旁邊。

曾獻瑩說，在地居民期望黎元停車場這塊機構用地能納入綜合性服務，滿足當地居民需求，例如圖書館、社會福利設施，或結合社會住宅等，讓當地居民享有便利的公共服務。市府應加強溝通，充分考量民眾的需求。

市長蔣萬安表示，限階段也只是進行可行性評估，並廣納地方意見，會請副市長林奕華統籌協調各局處，相關地點都有規畫考量過，但自來水園區不適合，會先依照議會決議先做可行性評估。

台北市議會下午進行大會，市長蔣萬安（左）與殯葬處長張世昌（右）上台接受質詢。記者曾原信／攝影
台北市議會下午進行大會，市長蔣萬安（左）與殯葬處長張世昌（右）上台接受質詢。記者曾原信／攝影

停車場 圖書館 殯葬處 蔣萬安

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