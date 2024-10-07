淡水崁頂活動中心暨公幼落成啟用 6萬市民受惠

淡水區崁頂市民活動中心今(7)日舉行落成啟用典禮，在新北市長侯友宜及地方民意代表、里長、市民的共同參與下，完成揭牌儀式。活動中心座落於崁頂里23公園南側，為3層樓建築，其中1、2樓為公共化幼兒園，3樓則做為活動中心使用，預計可嘉惠周邊約6萬市民，提供良好的集會場所與活動空間。

新北市長侯友宜表示，淡水區設籍人口預計在今年底突破20萬人，這除了是因為淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等重大交通建設陸續啟動，吸引大量人口遷入，隨著淡海新市鎮的生活機能日漸完善，包括淡海國小、共融特色公園等啟用，讓許多年輕家庭也選擇在淡水定居。而為提供新市鎮民眾活動空間，於去(112)年6月開工興建崁頂市民活動中心，並規劃設立公共幼兒園，相信在市府及地方共同的努力下，淡水會越來越好，發展潛力無限。

崁頂市民活動中心興建總經費約2億3,600萬元，建築物結合活動中心及公共化幼兒園，內部規畫有交誼廳、才藝教室、韻律教室及多功能活動區供市民使用，幼兒園則具備優質的教保服務，開設10班，並包含2班2歲專班，可收托約270名學童。活動中心，也能配合當地機關或社區舉辦教育研習及交誼活動，有利提升整體公共設施，未來活動中心能促進社區的蓬勃發展，造福鄉親。