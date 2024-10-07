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汐止下里打流感疫苗 江北里老人免奔波護健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止衛生所前往江北市民活動中心施打流感疫苗，長輩說，就近可以打疫苗好方便。圖／觀天下有線電視提供
汐止衛生所前往江北市民活動中心施打流感疫苗，長輩說，就近可以打疫苗好方便。圖／觀天下有線電視提供

流感疫苗10/1日開始施打，汐止衛生所的下里行程今(7)日前往了江北市民活動中心，下午時間不少老人家來排隊打預防針，長輩說就近施打流感疫苗好方便，也可以提升自己的保護力。

下午2點開打，長輩們陸續報到，先在門口量體溫，然後坐著等叫號，也有長輩排隊登記，十月份流感疫苗開打，汐止衛生所安排下里服務，讓長輩們就近可以打預防針，下午時間一到，老人家們陸陸續續來到江北里活動中心，長輩說，就近可以打疫苗好方便，每一年都會來打，尤其現在是秋冬換季，流感好發期，打流感疫苗提升保護力，照顧自己的健康。

江北里長謝祚敏表示，每一年流感施打，衛生所都會安排下里來服務長輩，也很感謝這幾年來都是楊內小兒科診所跟衛生所配合，非常有經驗也非常親切，長輩也都很高興，這次打了兩種疫苗，分別是流感跟新冠，長輩可以視身體情況看是不是兩劑一起打，或是只打流感都可以。

汐止區長林慶豐表示，目前已經進入秋天，也是流感高峰期，新北市政府針對65歲以上長輩，都會到里、社區設站施打疫苗，也請長者能夠就近施打流感疫苗以及新冠疫苗，提高自己的保護力，從11/1日開始，50歲以上的也能免費施打。

醫師葉東晏提到，主要是配合政府每年都會有流感疫苗施打，最近在看診的時候有注意到，很多人是週遭可能有親朋好友、同事有得到流感的情況，就很容易也受到傳染，所以，藉由群眾接種疫苗，達到防止病毒傳播的功效。

新北 汐止 流感疫苗 衛生所 醫師

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