雙溪山藥評鑑難分軒輊 藍仕明拔得頭籌雙料獲獎

今年新北健康三寶-山藥行銷推廣瑞芳區級山藥評鑑競賽，今(7)日在雙溪市場二樓如火如荼舉行，共有各15組山藥農友參加，依照品種及栽培方式分為原生種穴管栽培及原生種零餘子2個組別，由評審按照不同組別的評鑑標準，最後冠軍由得獎常勝軍藍仕明奪得，並也拿下零餘子組季軍，可說是實至名歸。

秋冬是山藥生產的季節，是養生美食的材料，其口感佳、低熱量、補氣又養生，是消費者熱愛的食材，瑞芳地區農會也特別在山藥的盛產地雙溪，舉行山藥評鑑競賽，吸引來自四面八方的各路好手，將自己的山藥拿出來評比，由專業的評審委員來評分。

桌面上擺著一根又一根的山藥，也預告著雙溪山藥的產季到了，今年的山藥評鑑大會，各路農友踴躍參加，在三位評審委員一遍又一遍的來回走動，仔細看每根山藥的外觀，肉色，還有品嘗的口感，評審們一致肯定雙溪山藥品質，都比往年更突出，因此很難分軒輊。

經過兩個小時的評審過程，最後由種植山藥十多年的農友藍仕明拿下原生種穴管栽培組的冠軍，並同時獲得原生種零餘子的季軍，雙料獲獎讓他感到很意外。

雙溪區區長林銚傑表示，每年藉由山藥評鑑大會上除了比技術，也讓各農友可以互相切磋栽種心得，互相鼓勵讓新北山藥更出類拔萃，接下來雙溪區公所最近也有一系列山藥節活動，歡迎民眾把握山藥產季，感受這份秋冬限定好滋味。