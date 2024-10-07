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「停車場變殯葬大樓」掀在地人不滿 藍議員：盡一切可能反對

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市一殯拆除後，量能全數轉移至為在大安區的第二殯儀館，為負擔業者量能，殯葬處規畫在二殯附近黎元停車場改建禮儀大樓讓業者進駐，卻遭里民反對。記者洪子凱／攝影
北市一殯拆除後，量能全數轉移至為在大安區的第二殯儀館，為負擔業者量能，殯葬處規畫在二殯附近黎元停車場改建禮儀大樓讓業者進駐，卻遭里民反對。記者洪子凱／攝影

台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場北市府計畫改建為「禮儀大樓」，除1樓為社區空間，2至14樓將設置辦公室和殯葬會館，引發當地居民抗爭。國民黨議員鍾沛君今質詢時也放話，作為執政黨議員也反對，若居民需要會一起走上街頭；市長蔣萬安承諾會重新研議。

鍾沛君表示，北市殯葬處日前公布禮儀服務園區模擬圖，地上14層建物，僅1樓要當作社區空間，2-14樓作為辦公室與殯葬會館，「就算我是執政黨議員，我反對這樣規畫，我會盡一切可能反對這樣規畫，若居民要我們一起走上街頭，我也在所不辭」。

鍾沛君說，重蓋大樓若有增加公共利益，就算施工造成不便，相信附近居民也能諒解，但這是建立在讓周邊民眾增加生活便利性，而非減損，一殯拆除前就承諾要有活動中心、圖書館、長照設施與超市，結果一殯拆除後，變成要在二殯蓋殯葬大樓，這不該建立在原有居民的委屈之上，現在引爆地方民怨，不是我們議員所樂見。

鍾沛君指出，黎元停車場是機關用地兼社福用地，若依照殯葬處計畫，作為殯葬專區，還得透過變更土地使用分區環節，但現在地方沒有共識，要走到那哩路還差得遠，必須要保有原先有的公共服務設施空間，這是重中之重，為了亡者問題造成生者不便跟抗爭，這絕對本末倒置。

鍾沛君最後要求，市府必須還原圖書館、活動中心等社福機構設施，並指派副市長專案督導未來殯葬園區進度，在未取得多數民意共識前，絕對嚴禁變更殯葬用地。蔣萬安承諾，會持續研議，現在是因為2024年預算案審查時議會有決議，才先做可行性評估。

台北市議會下午進行市長施政報告，蔣萬安上台進行報告。記者曾原信／攝影
台北市議會下午進行市長施政報告，蔣萬安上台進行報告。記者曾原信／攝影

停車場 北市府 圖書館 殯葬處 議員 鍾沛君

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