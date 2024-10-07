雙北公車運價醞釀調整…新北保密調整幅度 業者曝：和北市不會差太遠

公車業者面臨司機慌，今年適逢雙北公車業者運價調整時機，傳出北市公會提報價格為29.2463元，比前年多5.7759元，新北方面，新北公會對運價建議調整幅度保密到家，但據了解，調升價格與北市相差不會遠。新北市交通局表示，已收到新北公會提報計畫，會先確認內容，了解業者經營遇到的問題與困境，再委託委員會審議。

新北市公共汽車客運商業同業公會總幹事楊瓊鋒表示，他們是相當務實根據所有業者提送的資料去計算，他們不會漫天喊價，避免造成混亂，不過調整數字為何，他沒有透露，最後審議結果還是要看交通局。

楊瓊鋒說，上次疫情期間運量大幅度下降，各家公司虧損不一，但大多都虧半個資本額以上，當時雙北調整了3-4元。目前疫情雖然已結束，運量有回升，但是營運成本確實也跟著水漲船高，且司機在上次調整運價時，薪水都有調整10％左右，當時這項調整未列入成本計算，為提供更好的工作環境，運價調漲是勢在必行。

新北市目前運價是23.6336元，據其他業者透露，新北希望調整的幅度不會超過北市，但「相去不遠」，現今各大公車業者都有司機慌，要有更好的條件吸引人才加入，也更能油料等成本上漲。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，確實已經收到新北公會的申請，會先由局裡審視公會所提內容，並邀請專家學者組成委員會，由雙北兩市聯合審議，不過雙北成本結構本來就不一樣，有一些共同成本，也有不同的重點，也有各自的困難，運價調整不會完全相同，審定時間目前還不確定。