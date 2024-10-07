快訊

家園尚未清理完…金山土石流釀災「長興宮險遭埋沒」 今又遇大雨淹水

12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

憑著20年前一本村民電話簿 90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北公車運價醞釀調整…新北保密調整幅度 業者曝：和北市不會差太遠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙北近期展開運價調整。本報資料照片
雙北近期展開運價調整。本報資料照片

公車業者面臨司機慌，今年適逢雙北公車業者運價調整時機，傳出北市公會提報價格為29.2463元，比前年多5.7759元，新北方面，新北公會對運價建議調整幅度保密到家，但據了解，調升價格與北市相差不會遠。新北市交通局表示，已收到新北公會提報計畫，會先確認內容，了解業者經營遇到的問題與困境，再委託委員會審議。

新北市公共汽車客運商業同業公會總幹事楊瓊鋒表示，他們是相當務實根據所有業者提送的資料去計算，他們不會漫天喊價，避免造成混亂，不過調整數字為何，他沒有透露，最後審議結果還是要看交通局。

楊瓊鋒說，上次疫情期間運量大幅度下降，各家公司虧損不一，但大多都虧半個資本額以上，當時雙北調整了3-4元。目前疫情雖然已結束，運量有回升，但是營運成本確實也跟著水漲船高，且司機在上次調整運價時，薪水都有調整10％左右，當時這項調整未列入成本計算，為提供更好的工作環境，運價調漲是勢在必行。

新北市目前運價是23.6336元，據其他業者透露，新北希望調整的幅度不會超過北市，但「相去不遠」，現今各大公車業者都有司機慌，要有更好的條件吸引人才加入，也更能油料等成本上漲。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，確實已經收到新北公會的申請，會先由局裡審視公會所提內容，並邀請專家學者組成委員會，由雙北兩市聯合審議，不過雙北成本結構本來就不一樣，有一些共同成本，也有不同的重點，也有各自的困難，運價調整不會完全相同，審定時間目前還不確定。

公車 新北 疫情

延伸閱讀

汽車被路樹壓住仍被開225元停車單 高市交通局挨批擾民

北市保警小隊長騎車酒駕...拒測記大過調職 同桌2警申誡

大雨又要來北海岸居民驚恐...新北如臨大敵 強化三級開設

獨／北市公車業者提運價漲至29元 盼彌平疫情虧損

相關新聞

蔣萬安首度施政報告 綠籲不當「軟腳蝦」、白送「迴力鏢」

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過在報告開始前，不少議員提出權宜問題，民進黨團認為京華城案目前圖利事實明確，要求蔣立即...

獨／北市公車業者提運價漲至29元 盼彌平疫情虧損

台北市「票價」長年維持15元、2022年起「運價」為23.4704元，政府補貼二者價差。北市公運處每2年檢討公車「運價」...

環狀線轉轍器異常影響800人次 侯友宜：油壓接管損壞

新北捷運公司今上午6時發現環狀線轉轍器異常，十四張站往大坪林改為單線單向通車接駁。新北市長侯友宜說，從大坪林到十四張有輛...

大雨又要來北海岸居民驚恐...新北如臨大敵 強化三級開設

受東北季風影響，今天新北有全區短時大雨機會，新北市政府宣布，已強化三級開設，北海岸、東北角、東南側山區現有較大雨勢，呼籲...

雙北公車運價醞釀調整…新北保密調整幅度 業者曝：和北市不會差太遠

公車業者面臨司機慌，今年適逢雙北公車業者運價調整時機，傳出北市公會提報價格為29.2463元，比前年多5.7759元，新...

綠議員送虎頭鍘給蔣萬安 盼興利除弊、勇敢承擔

台北地方法院日前扣押京華城土地，多數議員都要求台北市長蔣萬安勒令停工，不過蔣說要發函法院詢問或等到判刑確定。北市議會今開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。