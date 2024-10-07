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蔣萬安首度施政報告 綠籲不當「軟腳蝦」、白送「迴力鏢」

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過在報告開始前，不少議員提出權宜問題議員林世宗更送上蝦玩偶，呼籲蔣不要成為軟腳蝦。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過在報告開始前，不少議員提出權宜問題議員林世宗更送上蝦玩偶，呼籲蔣不要成為軟腳蝦。記者洪子凱／攝影

北市蔣萬安今赴議會施政報告，不過在報告開始前，不少議員提出權宜問題，民進黨團認為京華城案目前圖利事實明確，要求蔣立即勒令停工，議員林世宗更送上蝦玩偶，呼籲蔣不要成為軟腳蝦。而民眾黨團則送迴力鏢，要蔣收心，不要在查無不法政治表演中配合演出，否則市政接連跳票，迴力鏢恐打回自己，綠白黨團較勁意味濃厚。

北市議會原本上周三開議，上周四、五兩天蔣萬安赴議會施政報告，不過因颱風攪局，蔣萬安上任第二年預算會期的施政報告延至本周一、二兩天，不過因許家蓓上月癌逝，議長戴錫欽帶領市府團隊及議會所有同仁先默哀一分鐘，隨後才進行接下來流程，在施政報告前也有藍綠白議員提出權宜問題。

民進黨議員簡舒培說，這是蔣萬安上任第四個會期，應要對市政漸入佳境，雖前朝留下許多爛攤，包含京華城、北士科等，議會調查小組報告也已完成，但蔣面對外界詢問態度卻「軟趴趴」說要靜候司法調查、要問法官，她也帶領民進黨團走到蔣萬安面前高舉「柯文哲圖利明確，蔣萬安勒令停工」，要求京華城停工。

民進黨議員林世宗更送上「蝦玩偶」提醒蔣萬安，柯文哲信誓旦旦說要改變台北，事實證明拖累台北，更拖累很多公務員，但蔣市府毫無作為，施政報告隻字不提，現在全國都在關注柯所留下弊案，更是蔣展現魄力時候，但京華城不敢停工、台智光不敢解約、魚果市場爭議不敢碰、北士科不敢查，完全不敢實施行政權，呼籲蔣市府硬起來，不要讓市府變成「軟腳蝦」團隊。

民眾黨議員張志豪痛批，蔣萬安身為台北市長，但市政議題卻被政治表演掩蓋，包含選前政治承諾，包含交通、長照、社安網、消安都跳票，若不積極處理，未來甚至連都更社宅都會跳票，呼籲蔣認真處理市政，不要在花費時間在查無不法政治表演中被迫提供資料，表演後又要出來澄清，時間都號在這些政治表演，更恐讓政策跳票讓迴力鏢打到自己身上。

民眾黨團則送迴力鏢，要蔣收心，不要在查無不法政治表演中配合演出，否則市政接連跳票，迴力鏢恐打回自己，綠白黨團較勁意味濃厚。記者鍾維軒／攝影
民眾黨團則送迴力鏢，要蔣收心，不要在查無不法政治表演中配合演出，否則市政接連跳票，迴力鏢恐打回自己，綠白黨團較勁意味濃厚。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過在報告開始前，不少議員提出權宜問題，民進黨團認為京華城案目前圖利事實明確，要求蔣立即勒令停工。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過在報告開始前，不少議員提出權宜問題，民進黨團認為京華城案目前圖利事實明確，要求蔣立即勒令停工。記者洪子凱／攝影

京華城案 北士科 北市 柯文哲 蔣萬安 議員

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