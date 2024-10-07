綠議員送虎頭鍘給蔣萬安 盼興利除弊、勇敢承擔

台北地方法院日前扣押京華城土地，多數議員都要求台北市長蔣萬安勒令停工，不過蔣說要發函法院詢問或等到判刑確定。北市議會今開議，林延鳳希望蔣萬安能興利除弊、勇敢承擔，送了一個超大虎頭鍘給蔣萬安；顏若芳則要求京華城立即停工，還送上「停工」牌讓蔣萬安插在京華城土地上。

民進黨議員林延鳳表示，京華城違法獲得容積獎勵，法院都已經扣押土地，北市府竟要發函法院詢問停工事宜，身為事主不應甩鍋給法院。而魚果市場8樓建物減項發包變5樓，還向議會追加預算，市府形同「騙錢幫凶」，難不成蔣萬安有把柄在沈慶京手上，否則怎會如此厚愛京華城。

林延鳳還提到，台智光案不僅備援方案沒講清楚，連南港轉運站案、北士科案都嚴重落後，這些問題北市府都沒看見。最後林延鳳送上一個超大型虎頭鍘，期盼蔣萬安能興利除弊、勇於承擔，別把責任推給他人。