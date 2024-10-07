聽新聞
0:00 / 0:00
綠議員送虎頭鍘給蔣萬安 盼興利除弊、勇敢承擔
台北地方法院日前扣押京華城土地，多數議員都要求台北市長蔣萬安勒令停工，不過蔣說要發函法院詢問或等到判刑確定。北市議會今開議，林延鳳希望蔣萬安能興利除弊、勇敢承擔，送了一個超大虎頭鍘給蔣萬安；顏若芳則要求京華城立即停工，還送上「停工」牌讓蔣萬安插在京華城土地上。
民進黨議員林延鳳表示，京華城違法獲得容積獎勵，法院都已經扣押土地，北市府竟要發函法院詢問停工事宜，身為事主不應甩鍋給法院。而魚果市場8樓建物減項發包變5樓，還向議會追加預算，市府形同「騙錢幫凶」，難不成蔣萬安有把柄在沈慶京手上，否則怎會如此厚愛京華城。
林延鳳還提到，台智光案不僅備援方案沒講清楚，連南港轉運站案、北士科案都嚴重落後，這些問題北市府都沒看見。最後林延鳳送上一個超大型虎頭鍘，期盼蔣萬安能興利除弊、勇於承擔，別把責任推給他人。
顏若芳說，容積獎勵就是公共財，京華城以不法手段獲得龐大利益，還可能導致周邊居民未來都更容積被限制，如今只要求京華城停止勘驗根本是打假球，應立即勒令停工，不用等判決起訴，否則蓋好就來不及了，難不成繳代金就能算了嗎？最後她送上「停工」牌，讓蔣萬安可以插在京華城土地上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言