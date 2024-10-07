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朱銘美術館遭遇開館25年來最嚴峻考驗 館方：我們會勇敢站起來

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／新北即時報導
朱銘美術館遇水患考驗，庫房內有50件作品因泥水湧入受損，園方盤點戶外展區有86件作品受創。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館遇水患考驗，庫房內有50件作品因泥水湧入受損，園方盤點戶外展區有86件作品受創。圖／朱銘美術館提供

山陀兒颱風外圍環流帶來致災性豪雨重創新北金山，朱銘美術館遭遇開館25年來最為嚴峻水患襲擊，戶外500多件作品泡水。館方今天說，近日收到許多溫暖打氣，會勇敢站起來，盡快重新開門迎接大家。

行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠昨前往園區勘災，與館方人員座談。鄭麗君強調，朱銘美術館後續復建包括典藏文物修復、開館營運的各項設備與設施緊急修復，及園區周邊溪流整治，強化防災韌性等部分，文化部會依據相關規定提供急難救助補助協助各項修復工作，幫助朱銘美術館挺過難關。

館方人員指出，4日雨量非常驚人，導致溝溪暴漲，泥水湧入立體停車場及庫房，使停車場淹水達120公分高，多項機電及消防設備受損，庫房內計有50件作品因泥水湧入而受損。盤點戶外展區有86件作品受損。

朱銘美術館館長劉柏村指出，此次美術館遭遇讓人始料未及，園區內軟硬體、館內外展出作品與庫房多少受到影響，不得不緊急宣布閉館，他說，所幸遭逢水患的第一時間，美術館團隊發揮專業與新北市文化局通力合作，迅速投入救災，讓損害程度降到最低。

「風雨過後，挑戰正要開始！」劉柏村說，美術館典藏藝術家朱銘畢生創作，捐贈數量為數眾多，全數館藏屬於公共財，全民共享，當務之急是要盡速展開典藏品的修復與保存工作，因園區軟硬體復原的工程浩大，除了仰賴政府補助，更需要社會大眾助一臂之力。

朱銘美術館遇水患考驗，庫房內有50件作品因泥水湧入受損，園方盤點戶外展區有86件作品受創。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館遇水患考驗，庫房內有50件作品因泥水湧入受損，園方盤點戶外展區有86件作品受創。圖／朱銘美術館提供
行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠昨前往朱銘美術館勘災，與館方人員座談，允諾全力紓困。圖／朱銘美術館提供
行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠昨前往朱銘美術館勘災，與館方人員座談，允諾全力紓困。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館遇水患考驗，庫房內有50件作品因泥水湧入受損，園方盤點戶外展區有86件作品受創。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館遇水患考驗，庫房內有50件作品因泥水湧入受損，園方盤點戶外展區有86件作品受創。圖／朱銘美術館提供

朱銘 美術館

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