聽新聞
0:00 / 0:00
朱銘美術館遭遇開館25年來最嚴峻考驗 館方：我們會勇敢站起來
山陀兒颱風外圍環流帶來致災性豪雨重創新北金山，朱銘美術館遭遇開館25年來最為嚴峻水患襲擊，戶外500多件作品泡水。館方今天說，近日收到許多溫暖打氣，會勇敢站起來，盡快重新開門迎接大家。
行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠昨前往園區勘災，與館方人員座談。鄭麗君強調，朱銘美術館後續復建包括典藏文物修復、開館營運的各項設備與設施緊急修復，及園區周邊溪流整治，強化防災韌性等部分，文化部會依據相關規定提供急難救助補助協助各項修復工作，幫助朱銘美術館挺過難關。
館方人員指出，4日雨量非常驚人，導致溝溪暴漲，泥水湧入立體停車場及庫房，使停車場淹水達120公分高，多項機電及消防設備受損，庫房內計有50件作品因泥水湧入而受損。盤點戶外展區有86件作品受損。
朱銘美術館館長劉柏村指出，此次美術館遭遇讓人始料未及，園區內軟硬體、館內外展出作品與庫房多少受到影響，不得不緊急宣布閉館，他說，所幸遭逢水患的第一時間，美術館團隊發揮專業與新北市文化局通力合作，迅速投入救災，讓損害程度降到最低。
「風雨過後，挑戰正要開始！」劉柏村說，美術館典藏藝術家朱銘畢生創作，捐贈數量為數眾多，全數館藏屬於公共財，全民共享，當務之急是要盡速展開典藏品的修復與保存工作，因園區軟硬體復原的工程浩大，除了仰賴政府補助，更需要社會大眾助一臂之力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言