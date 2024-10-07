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民眾黨團批蔣萬安政見跳票 籲市府回歸市政

中央社／ 台北7日電

台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告和備詢，民眾黨市議會黨團上午召開記者會表示，京華城和北士科專案小組都查無不法，但許多重大市政卻延宕跳票，籲蔣市府要回歸市政。

台灣民眾黨台北市議會黨團上午舉行「今日柯文哲，明日蔣萬安，小心迴力鏢」記者會，陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪和林珍羽出席，直指蔣萬安競選期間的政見承諾都跳票，包括交通、長照、社會安全和消防員額，如果不積極處理，未來都更、社宅也都即將跳票。

陳宥丞指出，議會組成多個專案小組調查，京華城案調查報告結果查無不法，可惜在小組成員的主觀、武斷意見下，仍政治操作執意送交監察院。

針對北士科案，黃瀞瑩表示，議會專案小組調查同樣查無不法，卻仍遭藍、綠議員繪聲繪影、抹黑，蔣市府如今也要面臨T3、T4跟T12的招標，希望蔣市府不要再掉入藍綠泥淖，當個有肩膀的市長。

林珍羽則指出，涉及台智光案的國民黨市議員陳重文已獲交保並重返議會，由於此案仍在調查中，後續是否會被施壓都是各界關注焦點。

張志豪也列舉京華城案、北士科案都查無不法，台智光案迄今仍未進行到實質討論，但當台北大巨蛋舉辦國慶晚會時，有誰記得前台北市長柯文哲任內努力克服困難，只見喜歡作秀的議員不實爆料，希望蔣市府盡快回歸，戮力市政和民生議題。

民眾黨團呼籲，蔣萬安任期已過半，但長照床數成芭樂票、大都更牛步，還有新馬路三寶「磁磚、路樹、路招」都成路人隱形殺手，本會期將監督到底，檢視蔣萬安的市政成績單。

媒體會後追問，如何看待國民黨市議員鍾小平指有媒體將爆料，柯文哲手機對話紀錄有「鹹濕內容」。黃瀞瑩表示，這樣的爆料完全沒有任何根據和證據，一路都可看到藍綠對柯文哲的政治攻擊手法，就是先抹紅再抹黑，最後就是抹黃，請爆料者拿出證據，不要侮辱全台人民的智商。

柯文哲 蔣萬安

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