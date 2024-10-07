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上班日一早新北環狀線出包 現場指示混亂惹民怨
新北捷運公司今上午6時發現環狀線轉轍器異常，十四張站往大坪林改為單線單向通車接駁，乘客擠在十四張站、大坪林站月台候車，不少乘客抱怨工作人員指示混亂，乘客調換月台過程狼狽。對於乘客抱怨，新北捷運公司表示，非常抱歉，一定會檢討，避免事件重演。
新北市長侯友宜今天也對此事發表看法，他說，整體影響800人次，在上午8時55分恢復正常通車，油管損壞原因，會做全面檢討。
周一上班日，許多上班族、學生一早出門搭新北環狀線通勤，卻遇到轉轍器無法定位問題，班距從10分鐘一班拉長為12分鐘，主要影響環狀線十四張站的乘客，需要轉換月台搭乘。
新北捷運公司被批應變慢半拍，現場資訊混亂引民怨，有乘客說，在十四張從一月台下車後依工作人員指示改到二月台候車，過幾分鐘後，又被趕回一月台，在尖峰時段給民眾變來變去的指示，非常失格。
另有乘客說，早上搭新北環狀線要轉機捷往機場，環狀線運行出狀況，前往機場的路變得好趕。也有不少乘客向新北環狀線服務台要求申請誤點證明。
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