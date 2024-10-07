館長籲藍營別打柯文哲 鍾小平嗆：你黃國昌鄰居住海邊？

網紅「館長」陳之漢日前在直播開砲，問國民黨「難道沒人可以阻止游淑慧、鍾小平攻擊柯文哲？」。北市議員鍾小平今回嗆陳之漢「是不是黃國昌隔壁鄰居，住在海邊，會不會管太寬」，強調議員追查弊案是天職。

鍾小平表示，館長最近又講出金句，要求國民黨主席朱立倫管管鍾小平和北市議員游淑慧，還說黨主席叫做「倫哥」不是「漢哥」，反嗆陳之漢「你是不是黃國昌（民眾黨立委）的隔壁鄰居，住在海邊，會不會管太寬」

鍾小平強調，身為台北市議員，追查弊案是天職，就是國民黨議員再追查，和陳之漢真的沒有關係，還大酸「好好管管你的業務，把你的成吉思汗健身房搞好，東西賣得掉，抖內（Donate，贊助）有錢進來就好了，你管太寬了」

由於游淑慧、鍾小平近期頻上政論節目，猛打民眾黨主席柯文哲京華城弊案。陳之漢昨在直播，痛罵國民黨沒人能阻止游淑慧、鍾小平攻擊柯文哲，「為何要把這遊戲玩得這麼下三濫？」、「這樣做到底有甚麼好處？根本仗勢欺人」，國民黨議員仗著民進黨司法優勢屠殺柯文哲，提升知名度。