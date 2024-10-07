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預估晚間時雨量「破百」毫米 三芝八賢里撤離80人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
三芝區八賢里預估晚間時雨量達110毫米，公所預防性撤離80位里民。圖／三芝區公所提供
三芝區八賢里預估晚間時雨量達110毫米，公所預防性撤離80位里民。圖／三芝區公所提供

山陀兒颱風前腳剛走，東北季風又來，新北市北海岸、東北角、東南側山區出現較大雨勢，新北災變中心已強化三級開設。其中三芝區八賢里預估晚間時雨量達110毫米，公所預防性撤離80位里民。八賢里里長楊振蜂說「幾百年沒這麼嚴重過」，颱風造成的土石流讓居民心驚膽戰，今晚又有大雨特報，趕忙勸居民撤離。

三芝區區長賴小萍說，災害應變中心預估三芝區八賢里晚間時雨量達110毫米，因此預防性撤離80位里民，其中40人撤退至公所，其他人則選擇依親到其他地方。

八賢里長楊振蜂表示，里上長輩居多，前幾天颱風造成的土石流，里民都是餘悸猶存，今天雨勢又開始下、水流變多，已有土石流現象，且晚上有大雨特報，趕忙挨家挨戶勸導，並用兩台軍用車撤離。另外，也通知搶修道路的器具、工人先行撤退避免危險。

三芝區八賢里預估晚間時雨量達110毫米，公所預防性撤離80位里民。圖／三芝區公所提供
三芝區八賢里預估晚間時雨量達110毫米，公所預防性撤離80位里民。圖／三芝區公所提供
三芝區八賢里預估晚間時雨量達110毫米，公所預防性撤離80位里民。圖／三芝區公所提供
三芝區八賢里預估晚間時雨量達110毫米，公所預防性撤離80位里民。圖／三芝區公所提供

土石流 山陀兒颱風

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