北海岸大雨特報 三芝八賢里80居民預防性撤離
新北市北海岸4日才受豪雨重創，今天上午又下起大雨。新北市三芝區公所說，八賢里上週遭重創，且今天晚間時雨量可能破百，因此約80名居民先預防性撤離。
由於東北季風增強及水氣偏多，中央氣象署今天針對北海岸等地發布大雨特報。三芝區長賴小萍告訴中央社記者，八連溪4日暴漲，導致鄰近的八賢里災情慘重，包括德賢路路基被掏空、多處路面遭受土石沖刷、出現大量泥水等。
賴小萍說，考量山區土石仍脆弱，且今天上午時雨量已達40毫米、市府災害應變中心預估晚間時雨量會達110毫米，因此八賢里先進行預防性撤離。
賴小萍表示，八賢里實際居住約80人，不過有許多人外出上班，目前公所正通知居民不要再返家，並由國軍、消防與警政單位協助居民撤離。
地方人士說，八賢里是三芝區4日災害最嚴重區域，目前八賢里內、連接市道101號與台2線的等主要幹道的重要聯外道路北11線又開始淹起土黃色泥水，狀況讓人擔憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言