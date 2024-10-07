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淡水新市鎮人口移入 崁頂活動中心今啟用周邊6萬人受惠
淡水區崁頂市民活動中心今辦啟用典禮，該棟有3層，1、2樓為公共化幼兒園，3樓為活動中心。新北市長侯友宜說，淡水區人口年底即將破20萬，而崁頂里現有2萬9千多人，加上附近里也有5、6萬人，因此興建公共空間讓民眾使用。
侯友宜今上午出席淡水區崁頂市民活動中心啟用典禮，侯說，淡水區因為淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等重大交通建設陸續啟動，吸引人口移入，且淡海新市鎮生活機能日漸完善，讓許多年輕人選擇在淡水定居，為提供新市鎮民眾活動空間，去年6月開工興建崁頂市民活動中心，規畫設立公共幼兒園，收托約270名學童。
民政局長林耀長說，崁頂市民活動中心興建總經費約2億3600萬元，建築物結合活動中心及公共化幼兒園，內部規畫有交誼廳、才藝教室、韻律教室及多功能活動區供市民使用；幼兒園開設10班，包含2班2歲專班，可收托約270名學童。
淡水區長陳炳仲說，崁頂里現已超過2萬9000人，鄰近的北投里、大庄里皆超過1萬2000人，崁頂市民活動中心完工後，提供當地居民室內外活動、教保等空間，也能配合當地機關、社區舉辦教育研習及交誼活動。
市議員鄭宇恩說，活動中心和公共化幼兒園對崁頂市民來說是即時雨，不僅緩解年輕家庭的托育需求，也提供里民舉辦活動或課程的場地選擇。不過實地走訪發現，幼兒園的廁所設施門口無設門阻、活動中心的親子廁所可裝設嬰兒安全座椅等，尚有再改善的空間。此外，活動中心的親子區書籍老舊、缺乏兒童玩具等問題，將持續追蹤精進。
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