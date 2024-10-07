中興巴士旗下3公司違反勞基法 共遭罰350萬元

台北市勞動局今天公布最新違反勞基法名單，87家企業共遭罰737萬元，其中中興巴士集團旗下的新北客運、光華巴士及中興巴士因多次違規，遭加重裁罰共350萬元。

台北市勞動局今天公布8月份違反勞動基準法名單，遭罰87家企業中，罰鍰最高金額依序為新北汽車客運公司新台幣170萬元、光華巴士公司100萬元、中興大業巴士公司80萬元，而這3家企業代表人相同，皆為中興巴士集團子公司。

勞動局勞動基準科長洪三凱說明，新北客運違法內容包含加班時間超過法令規定、沒有給予輪班制勞工適當休息時間、未休到的特休假沒有改發工資，由於前2項皆是第5次違規，因此各處80萬元罰鍰；第3項則是第2次違規，處10萬元罰鍰。

洪三凱指出，光華巴士、中興巴士都是因為沒有給予輪班制勞工適當休息時間遭罰，其中光華巴士是第6次違規，處最重金額100萬元；中興巴士是第5次違規，處80萬元罰鍰。

勞動局統計，8月份遭罰的違規樣態多是未依法給付加班費，另有部分企業拒絕、規避或阻撓勞工檢查員執行職務，勞動局將持續透過各項檢查，監督事業單位遵守勞基法，維護勞工權益。