聽新聞
0:00 / 0:00
環狀線轉轍器異常影響800人次 侯友宜：油壓接管損壞
新北捷運公司今上午6時發現環狀線轉轍器異常，十四張站往大坪林改為單線單向通車接駁。新北市長侯友宜說，從大坪林到十四張有輛列車因油壓接管損壞，導致無法定位，第一時間應變延長班距、轉換月台，影響800人次，已在8時55分恢復通車，並將全面檢討為何油管損壞。
新北捷運公司表示，今早6時環狀線轉轍器無法定位，旅客需在十四張站往大坪林方向，換月台搭乘，影響約800人次。侯友宜今受訪表示，環狀線從大坪林到十四張有個列車因油壓接管損壞，導致無法定位，第一時間緊急應變處理，延長班距兩分鐘，轉換月台，雖沒有影響整個交通，但轉換月台也影響800人次，並在早上8點55分恢復通車，至於油管損壞原因，會再做全面檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言