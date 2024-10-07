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環狀線轉轍器異常影響800人次 侯友宜：油壓接管損壞

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今早出席淡水區崁頂市民活動中心啟用典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早出席淡水區崁頂市民活動中心啟用典禮。記者劉懿萱／攝影

新北捷運公司今上午6時發現環狀線轉轍器異常，十四張站往大坪林改為單線單向通車接駁。新北市長侯友宜說，從大坪林到十四張有輛列車因油壓接管損壞，導致無法定位，第一時間應變延長班距、轉換月台，影響800人次，已在8時55分恢復通車，並將全面檢討為何油管損壞。

新北捷運公司表示，今早6時環狀線轉轍器無法定位，旅客需在十四張站往大坪林方向，換月台搭乘，影響約800人次。侯友宜今受訪表示，環狀線從大坪林到十四張有個列車因油壓接管損壞，導致無法定位，第一時間緊急應變處理，延長班距兩分鐘，轉換月台，雖沒有影響整個交通，但轉換月台也影響800人次，並在早上8點55分恢復通車，至於油管損壞原因，會再做全面檢討。

坪林 新北捷運 環狀線

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