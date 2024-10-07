大雨又要來北海岸居民驚恐...新北如臨大敵 強化三級開設

受東北季風影響，今天新北有全區短時大雨機會，新北市政府宣布，已強化三級開設，北海岸、東北角、東南側山區現有較大雨勢，呼籲民眾注意自身安全。

北海岸地區4日遭逢超大豪雨，釀嚴重災情，居民正在清理家園，聽到又有大雨要來，相當驚恐。新北市政府如臨大敵，啟動「強化三級開設」，要做好防災大作戰。

新北市水利局長宋德仁說，4日連續9個小時破紀錄降雨集中在北海岸5區，這種長延時破紀錄的降雨很難有地方承受得住，金山區三和雨量站3小時251毫米、12小時528毫米、24小時625毫米都破了清水溪紀錄，因此造成溢堤。

颱風山陀兒日前侵台為新北市瑞芳、金山、萬里等來帶來驚人雨量，行政院長卓榮泰6日與新北市副市長劉和然至瑞芳高工視察，劉向卓陳情指這次颱風預測「雨量落差還滿大的」，強調救災中央地方不分彼此，「只是我們發現了問題，趁院長到的時候做個報告」。

劉和然昨當著卓榮泰的面前說，「我們發現這次對風力的判斷比較準確，可是在時雨量跟累積雨量落差還滿大的」，第一是雨量的落差大，第二是時間的判斷，降雨比預料延長」。