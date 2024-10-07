蔣萬安社宅7千戶減為5千多 白轟：消失的1千多戶到哪？

台北市議會上周五開議，市長蔣萬安今明兩天赴議會施政報告，針對蔣萬安的施政報告書，民眾黨團今上午開記者會檢視蔣萬安過去近兩年施政，砲轟蔣過去的政見是你加台北等於無限，不過現在蔣萬安施政是「無限跳票」。

民眾黨議員張志豪說，本會期他要監督的是，蔣萬安任期已快要一半，消防員額跳票怎麼辦？消防員的操勤費補休假怎處理？瓦斯逆止閥是否落實施工前後的SOP？這些都是與市民生命財產及高度相關的，蔣要怎麼解決？還是要持續不作為，要讓政治作秀議題掩蓋施政？

民眾黨議員黃瀞瑩也質疑社宅，黃說，蔣萬安上任答應要蓋七千戶社宅，不過現在卻不斷跳票，每個會期數字都不斷悄悄往下修。黃說，蔣萬安在出訪紐約行時說，台北市致力興建的社宅不過卻從一上任的7千戶，上會期已經悄悄減到5360戶，本會期更悄悄減到5327戶，「消失的1千多戶到底去哪裡？」

黃瀞瑩甚至也說，蔣萬安目前規畫的5千多戶社宅中，其中有3千戶壓在目前還在可行性評估的北投機廠上，也還在可以或不可以的不確定。黃瀞瑩說，目前算，蔣萬安任內興建的社宅中可能僅有198戶，這可能是蔣萬安4年下來，對社會住宅、居住正義的唯一成績單就是198，蔣萬安你對這個成績滿意嗎？

黃瀞瑩說，蔣萬安口口聲聲稱要捍衛居住正義，不過施政報告簡報檔中，儘管有提到居住正義，但社會住宅這四個字在簡報檔中，卻一個字都沒有提到？暑假放完了，請蔣萬安收心了，現在要來期中考，蔣萬安的成績，現在才正要開始來檢視。

民眾黨議員林珍羽也檢視蔣萬安的長照床位數。林珍羽說，蔣萬安不斷放颱風假，被網友稱很帥，不過蔣的施政報告書卻讓人失望，因蔣在長照床位數一跳在跳，當初信誓旦旦說要開出增加長照床五百床，但現在不僅床數跳票成芭樂票，還有前局長直接跳船。

林珍羽說，蔣萬安要從112年至115年增設長照床592床，但經市府委託166床，衛生局委託的聯醫要擴充426床，不過聯合醫院到今年3月11日東扣西減，將院長室變成長照房，現在也只開了110床，蔣萬安還要講大話到何時？

還有今年要再開179床、114年開40床，115年開97床，林質疑，這樣的片段開床方式，年輕人還能減壓？還能提供長輩在台北市好好慢老嗎？甚至還可能限縮到台北市聯合醫院的醫療量能？

另外，林珍羽也質疑，蔣萬安的都市更新也是一騙再騙，她舉斯文里二期來說，「斯文里拖多久了？上會期怎麼答應我的？說要減債招商，但大都更時代要變成成大跳票時代」。

民眾黨議員陳宥丞也酸，現在台北市的道路新三寶變成磁磚、路樹及招牌，接下來市民要在台北市走路，因大都市更新的牛步化，是否每個行人都要在路上賭命，早就提醒蔣萬安不要這麼漫不經心？

另外還有交通政策，包括公車缺工、脫班問題持續嚴重，至今無法解決？陳也呼籲蔣萬安，施政政策不要全放在YouBike前30分鐘免費，還有內湖交通等問題。