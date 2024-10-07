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獨／北市公車業者提運價漲至29元 盼彌平疫情虧損
台北市「票價」長年維持15元、2022年起「運價」為23.4704元，政府補貼二者價差。北市公運處每2年檢討公車「運價」，今年10月1日開放公車業者提報新運價，本報記者掌握，今年台北市公共汽車商業同業公會提報價格為29.2463元，比前年多5.7759元。
台北市聯營公車票價每段次全票15元，老人、小孩與身心障礙者為優待票8元，學生、軍、警12元；運價為23.4704元，計算二者價差，北市府每年補貼業者約41.15億元。今年為公車運價提報年，10月1日起業者可提報公車成本與運價。
據了解，北市公車公會今年提報運價為29.2463元，包括燃料費、薪資、各項設備折舊、場站租金、維修費用、業務費用等，共計18項成本加總後，希望可以提高5.7759元，每增加1元運價就要補4億元。公運處證實，業者10月1日已經提送公車成本及運價送公運處審核。
首都客運總經理李建文表示，公車業者已經提供成本算式提報到市府，額度再由公運處審查，盼彌平疫情期間虧損。業者當然都希望要往上調整，現在當務之急是要穩定員工，尤其是公車駕駛和維修技工，至於是否要調漲薪資，會持續和企業公會、市府溝通。
李建文指出，外縣市調漲薪資的額度動輒1萬元，若薪資調整太少，對大局沒有幫助，連公務員薪資2年來都有調整，才希望公車從業員能調薪，加上全面推動電動公車，無論財務成本、場站成本、接電費用、充電樁費用都大幅提高，增加公車業者財務負擔，現在百工百業成本上漲、物價波動，還是希望能反映成本，調整運價。
北市公運處長李昆振說，業者已經提交運價調整計畫，內部正在審核成本合理性，預計10月底前會審議完畢，包括召開雙北市公車運價協調委員會議，後續還要送市政會議及北市議會交通委員會審議，才會決定最終運價。
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