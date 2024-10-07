台智光案還沒解子約..開議3大案 白籲蔣萬安小心迴力鏢

台北市長蔣萬安今明兩天赴議會施政報告。民眾黨議會黨團今召開記者會，籲蔣萬安「今日柯文哲明日蔣萬安，小心迴力鏢」。民眾黨議員林珍羽先質疑，蔣稱台智光案要解子約，不過她調資料發現，「子約沒真的解約」，批蔣萬安講大話還在騙。

民眾黨議員黃瀞瑩也表示，北士科調查小組並沒查到不法，但仍被藍綠繪聲繪影成弊案，黃也問蔣萬安，現在蔣任內的北士科T12招商案已兩次流標，現要第3度招標；還有內湖潭美段招商也沒有投資計畫書，接下來北士科的T3、T4、Ｔ12，若依照藍綠議員現在的標準，接下來蔣萬安要怎麼做？

台北市議會上周五開議，民眾黨北市議會黨團今天先召開記者會，針對開議後，京華城、北士科、台智光等三大案表態立場。民眾黨陳宥丞說，今日柯文哲明日蔣萬安，呼籲蔣萬安不要過度政治操作，否則會有迴力鏢，其中京華城案，議會調查報告有很多武斷、主觀意見，針對行政官員、行政程序確實查無不法，但很可惜，還是將報告送交監察院，做政治操作，呼籲議會調查已告一段落，不要再拿來政治操作。

民眾黨議員林珍羽也表示，目前檢調查台智光案，上周涉案議員已800萬元交保，很多媒體擔心接下來台智光案，會不會有相關施壓或資料外流，目前調查小組已經有共識絕不會發生外流或被施壓，若涉案議員要來小組說明，小組也歡迎。

不過林珍羽也提到，台智光案先前蔣萬安信誓旦旦批評前朝，但她調閱資料後發現，蔣萬安說要解子約，蔣根本講大話、講謊話打臉自己。因她調閱母約子約的合約狀態，蔣萬安說要解約的部分，「母約子約沒有一個是真的解約」，市府回文稱「網路預算尚執行中。」

林珍羽說，如果台智光有重大違失，就請蔣萬安要硬起來，不要在那邊講大話、講謊話，台智光案調查小組已經開了五次會議，每一個子約都是涉及母約的不得不。

民眾黨議員黃瀞瑩也表示，接下來北士科的T3、T4、Ｔ12，若依照藍綠議員現在的標準，接下來蔣萬安要怎麼做？希望蔣萬安不要陷入藍綠泥淖，要做一個有肩膀、負責任的蔣市長。

民眾黨議員張志豪也批評，目前議會調查小組查三大案，總歸一句都是本案查無不法，就是政治表演。張說，這段時間就是個人議員的政治秀，還有議員職能補課，但對城市的發展有什麼幫助？尤其北士科案是市府用心良苦，發展產業的用心變成質疑，只會造成寒蟬效應，讓企業家對政府開發案萌生退意，目前T12已經流標，T3、T4也要招商，外界的攻擊恐成為台北市的招商殺手。