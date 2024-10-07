罷樑投票前夕禿子燕子漢子合體？ 韓國瑜出席機率低

罷免基隆市長謝國樑投票10月13日登場，12日藍營辦選前之夜，外界關注立法院長韓國瑜是否出席，知情人士說，目前罷免案局勢穩定，韓有國會議長的形象與高度，出現在罷免活動造勢場合，恐怕對韓、對謝都有傷害，加分有限，韓幾乎確定不會出席。

藍營10月12日晚間6時30分在基隆市就麵粉廠辦選前之夜，由立委謝龍介、王鴻薇當主持人，黨主席朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康也會出席助陣，要凝聚藍營氣勢及基本盤，催出不同意罷免票。

外界關注，10月12日造勢場合，是否上演「禿子、燕子、漢子」合體，目前所知，韓國瑜將不出席，台中市長盧秀燕12日在台中有年度大活動爵士音節，傾向10月10日或11日先到基隆應援，12日晚間用影片發聲。新北市長侯友宜目前有登錄12日晚間會出席，但行程是否有變動，一切還難說。

主辦單位也有邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人，兩人可能會出席。

親韓國瑜人士說，目前基隆罷免案局勢相對穩定，拆樑團體的政治操作多於對市政關注，罷免理由已不成立，韓國瑜當年因罷免案黯然下台，出席罷免造勢場合難免有尷尬，能否加分難料，加上韓有國會議長形象及高度，出席反罷免選前之夜，對韓、對謝可能加分不大，還可能失分，甚至帶出打韓後座力。

距罷免投票剩6天，山陀兒颱風日前在基隆降下可觀雨勢，災情嚴重，謝國樑最近忙於救災，謝團隊認為，危機就是轉機，謝專注在防災，不需要太理會拆樑團體的政治口水及攻防，做好救災才能得到市民認同。

基隆忙於災後復原工作，藍營立委、議員及縣市長應援行程紛紛先取消或改期，目前10月8日以前的應援行程都先排開，10月9日應援行程是否照常，就看救災進度和氛圍而定。