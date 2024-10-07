秋季獨特景緻 「台灣金雨樹」滿開點亮新北河濱

秋意漸濃，又到台灣欒樹花季，新北高灘處表示，台灣欒樹金黃色花朵在土城城林橋下、媽祖田、樹林山佳及八里左岸沿線（關渡大橋前至漫步廣場）等河濱公園正盛開，「台灣金雨樹」點亮新北河濱秋季獨特景緻。

高灘處說明，台灣欒樹濃綠樹葉枝頭點綴著金黃色花朵，是新北河濱秋季的限定美景，而台灣欒樹屬無患子科落葉喬木之台灣特有種植物，具有抗汙、根穩、耐旱及抗噪等功能，更是十分優良的行道樹種；因金黃色花朵隨風飄逸落下，恍如黃金雨般景緻，故又名為「台灣金雨樹」。

高灘處指出，也有人稱台灣欒樹為「四色樹」，因其一年隨著季節變化展現出截然不同樣貌，春天呈現鮮紅色新芽，而入夏全株漸漸地轉綠，至初秋時節盛開金黃色花朵，並隨時節更迭，漸漸高掛滿樹的淡紅色果實，冬季則轉為深紅褐色伴隨凋謝的枝葉，繽紛多樣的色彩變化。