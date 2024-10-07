土城變電所大片設施消失 室內化並都計變更增綠地

新北土城持續發展，未來不只有更多捷運，目前也將土地或國有空間做規畫，像是土城變電所在地困擾許久，新北城鄉局透過都市計畫變更，使變電所遷移，未來該地將成為商業區及公園綠地，周圍居民有更廣闊休憩空間。

城鄉局指出，土城金城路三段旁4.8公頃的土城變電所，原屬於都市中的鄰避設施，透過都市計畫變更將室內化變電所調整為電力事業專用區，變電所搬遷後，土地變更為商業區並回饋公園綠地，都市計畫已於10月1日發布實施。

城鄉局計畫審議科長許仁成說明，市府協調台電藉由變電所高壓變電設施室內化工程，改善建築物外觀的同時，也增加綠化空間，並將室內化搬遷後土地作更有效益利用，變更為商業區及公園綠地，回饋開放空間給附近居民使用。