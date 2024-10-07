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為災民送暖！溫泉館提供湯屋免費洗 網友：台灣最美風景是人

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／新北即時報導
為幫助金山、萬里居民缺水無法洗澡問題，有愛心溫泉業者開放10間湯屋免費洗澡。圖／取自臉書粉專「萬里新聯盟」
為幫助金山、萬里居民缺水無法洗澡問題，有愛心溫泉業者開放10間湯屋免費洗澡。圖／取自臉書粉專「萬里新聯盟」

4日豪大雨成災，新北北海岸一帶受重創，昨天在金山部分里仍無水可用，當地有溫泉館業者提供湯屋給災民免費使用，展現互助溫情。

新北市萬里區「火山浴溫泉」開放10月6日、7日、8日晚間6時至10時，提供10間免費湯屋供金山及萬里居民免費洗澡，提供身分證供確認，每天可使用1小時。

此一訊息分享在「萬里新聯盟」粉絲專頁，有網友說「好感動，台灣最美風景是人」，還有人說「老闆真的很有愛心，有帶女兒去洗，非常暖心」。

新北市議員張錦豪說，4日豪雨過後，因水質混濁，加上陽金公路一帶管線受損，金山、萬里區居民一度無自來水可用，第一時間市府先安排水車協助，但在管線末端、半山腰住戶復水較慢，昨天金山區仍有部分里無水可用。

張錦豪說，大雨過後，居民期待早日恢復生常生活，用水是最重要一環，沒有水想清理家園也難，他持續與水公司聯繫，在供水還無法穩定前，要有水車巡迴運補，滿足民眾用水需求。

新北市水利局長宋德仁說，4日連續9個小時破紀錄降雨集中在北海岸5區，這種長延時破紀錄的降雨很難有地方承受得住，金山區三和雨量站3小時251毫米、12小時528毫米、24小時625毫米都破了清水溪紀錄，因此造成溢堤。

萬里 金山

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