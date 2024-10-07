台2甲線陽金公路八煙段搶通 今晨恢復雙向通行
新北市金山區台2甲線5.25k八煙路段，日前因受颱風來襲，上邊坡坍方導致雙向阻斷，經公路局北區養護工程分局緊急搶修，今天清晨6時30分恢復雙向通行，後續將持續辦理災害復建作業。
公路局北區養護工程分局提醒，近期雨勢導致山區易致災，建議非必要避免行駛山區公路，後續復健工程施工期間，仍請用路人配合交管措施減速慢行。
受山陀兒颱風影響，近日在大台北山區、北海岸一帶有可觀降雨，台2甲線陽金公路8.3K處上邊坡發生落石坍方，一度造成道路雙向阻斷，從當地空拍影像可見，台2甲線8.3公里（新北金山區磺溪路段）發生大面積上邊坡土石坍方，場景駭人。
昨天上午搶通至5.25K處，又遭遇大規模災害阻斷（初估長度約100公尺），搶修考驗大，施工人員不眠不休投入，趕在上班日、今天清晨6時30分恢復雙向通行。
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