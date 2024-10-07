新北輕軌站少廁所 乘客反映不便

淡海輕軌、安坑輕軌都是無人車站，沿線廁所少，有民眾反映，進出站如廁不便。民代爭取在安坑輕軌新和國小站、淡海輕軌淡水行政中心站增設。

新北捷運局長李政安說，國外無人車站也沒廁所，採簡約設計，將從主客觀條件去評估是否要增設。學者說，有廁所固然方便，要留意治安、維管、偷拍、汙水處理、環境清消等問題，確保後續管理。

安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，經反映玫瑰中國城站已增設，不過在安坑市區站點卻沒廁所，民眾紛紛向民代陳情。

不只安坑輕軌有此情況，淡海輕軌沿線也幾乎沒有廁所。

有遊客說，安坑輕軌及淡海輕軌沿線旅遊亮點多，轉乘後到站才發現沒廁所，人生地不熟，找不到廁所確實不便。

市議員劉哲彰指出，據交通部指引輕軌站與公車站一樣不會有廁所，安坑地形特殊，通車後吸引不少遊客，缺乏廁所造成不便，在新和國小站有不少居民希望能增設，因為站點下方長廊也是休憩空間。

捷運局目前短期方式是裝設流動廁所，長期作法是規畫配合J單元區段徵收工程，預計在附近北端公園配置。

捷運局指出，淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭站目前有設置廁所，也傾向在淡水行政中心站增設，未來輕軌在轉乘、端點及捷運開發案等地點將規畫廁所。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，國外無人車站基於治安考量、環境維管等因素，大多都沒廁所，台灣民情不同，若評估周邊發展有增設廁所需求，加上有腹地空間，確認維管可行，也許可從善如流。

鄭永祥也提醒，車站有了廁所固然方便，仍要留意治安、維管、偷拍、汙水處理、環境清消等問題，衡量利弊得失，重視乘客如廁方便性，仍要確保維管無虞，才能維護周邊環境清潔與安全。