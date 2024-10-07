聽新聞
0:00 / 0:00

板橋車站街友多 保全每日巡查

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北報導
常態聚集、留滯板橋車站的街友約150人，入夜後車站樓梯間、連通道可見到街友躺在紙板上休息。記者王慧瑛／攝影
常態聚集、留滯板橋車站的街友約150人，入夜後車站樓梯間、連通道可見到街友躺在紙板上休息。記者王慧瑛／攝影

新北板橋車站是三鐵共構，鄰近百貨公司，白天熙來攘往，入夜後車站樓梯間、連通道卻是另一個世界，街友現象是車站管理另一道難題。民眾擔心車站廁所是否成安全死角，台鐵說，板橋站有6處公廁，僅3、4號公廁於末班車離站後上鎖，其他公廁仍開放使用，保全會強化廁所巡查。

新北列冊街友約400人，常態聚集、留滯在板橋車站約150人，車站交通便捷、有水源及廁所，能遮風避雨，還有一些愛心資源，吸引愈來愈多街友進駐，入夜後治安及安全議題變得棘手。

深夜時分，在板橋車站梯間、連通道可見到街友躺在紙板上休息，身旁帶著行李箱或鍋碗瓢盆，街友以車站為家，晚歸女性走在車站裡，不免提高警覺。

新北市社會局救助科長劉冠宏說，街友安置、輔導就業、媒合租屋、陪同就醫等服務持續在做，街友有高齡化趨勢，50至70歲是大宗，男性居多，女性不到1成。訪視街友過程，發現部分街友有身心疾病困擾，或藥酒癮問題，去年10月起，偕同思安協會、精神科醫師啟動「街頭醫療」，幫助街友提升病識感，也評估處遇方式，盼能幫助街友脫離街頭生活，甚至重回家庭。

劉冠宏說，街友選擇棲身車站是人身自由，除非有自傷或傷人疑慮，公權力才會介入安置，會鼓勵入住中途之家等機構，但街友通常興趣缺缺，考量車站交通便捷，若要外出做臨時工也方便，對安置較抗拒。

台鐵公司表示，板橋站每兩周一次配合新北市民政局、鐵路警察局板橋分駐所、車站清潔人員等，實施關懷街友行動；保全人員每天在站內巡查，若發現有不當情事，會立即通報鐵路警察。

廁所 街友

延伸閱讀

便民與管理兩難題...板橋車站街友密度高 社會局啟動街頭醫療

台中街友攀談被拒竟尋仇 趁他熟睡翻成正面持美工刀割頸

女街友內褲「沾了大便」躲過性侵 他遭判1年刑還要監護3年

艋舺公園將改建 《做工的人》作者憂：穩定生活的無家者被迫流浪他區

相關新聞

新北輕軌站少廁所 乘客反映不便

淡海輕軌、安坑輕軌都是無人車站，沿線廁所少，有民眾反映，進出站如廁不便。民代爭取在安坑輕軌新和國小站、淡海輕軌淡水行政中...

蔣萬安今施政報告 藍盼提京華城案因應

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，綠營議員說，厚厚380頁施政報告書淪流水帳，「無主軸核心、無輕重先後、無有感實績」；藍認...

板橋車站街友多 保全每日巡查

新北板橋車站是三鐵共構，鄰近百貨公司，白天熙來攘往，入夜後車站樓梯間、連通道卻是另一個世界，街友現象是車站管理另一道難題...

磁磚雨砸傷男童…北市議員：走路像賭命 市府別再漫不經心

北市中山區今發生大樓磁磚砸傷男童意外，造成男童腳瘀青挫傷。建管處立即拉起封鎖線及張貼告示，要求管委會修繕並將裁罰12萬元...

雙北跨橋自行車能不能騎？ 交通局：視環境與號誌

為了推動綠色運具，台北市在周五制定為綠色運輸日，不過，有名自行車騎士發現，台北通往新北端的橋樑，有些是自行車與機車共道，...

北海岸逾千戶淹水 侯友宜加碼「符合一標準」可領5千元

山陀兒颱風帶來超大豪雨，重創北海岸地區，初估逾千戶淹水或遭土石流侵襲。新北市長侯友宜拍板，針對淹水深度未達50公分受災戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。