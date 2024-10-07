蔣萬安今施政報告 藍盼提京華城案因應

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，綠營議員說，厚厚380頁施政報告書淪流水帳，「無主軸核心、無輕重先後、無有感實績」；藍認為，蔣應說明爭議案件如台智光、京華城案後續因應；白則批蔣萬安施政無亮點。

北市議會原本上周三開議，上周四、五蔣萬安要赴議會施政報告，遇颱風攪局，蔣萬安上任後第二年預算會期的施政報告延至今天、明天登場。

對於蔣萬安上任第二年施政成果與檢討，國民黨議員汪志冰認為，成立青年局是蔣上任後兌現政見的承諾，開議前有兩波人事調整，但施政報告卻未觸及台智光、京華城案等後續如何面對。

民進黨議員林延鳳質疑，蔣施政淪為「無主軸核心、無輕重先後、無有感實績」的「三無市長」，施政報告內容就是將各局處提報數字拼湊，成為無法感動市民的流水帳。民進黨議員顏若芳說，蔣萬安就任快2年，爆發諸多市政危機，包含剴剴案、寶林案、基泰大直案等，盼蔣萬安「不要心裡只有聲量，好好做事有那麼難嗎？」

民眾黨議員陳宥丞說，長照缺床問題、捷運招標不順、公車缺工拖班等問題仍在，還有居住正義議題，蔣市長從新加坡到美國考察，看了這麼多國外經驗，施政報告還是了無新意。