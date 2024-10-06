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無人車站沿線如廁難 安坑輕軌、淡海輕軌擬增廁所

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，目前K2玫瑰中國城站經反映已設置，方便乘客及周邊民眾使用。圖／新北捷運局提供
安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，目前K2玫瑰中國城站經反映已設置，方便乘客及周邊民眾使用。圖／新北捷運局提供

淡海輕軌、安坑輕軌都是無人車站，沿線廁所少，有民眾反映，進出站如廁不便。民代爭取在安坑輕軌新和國小站、淡海輕軌淡水行政中心站增設。新北捷運局長李政安說，國外無人車站也沒廁所，採簡約設計，將從主客觀條件去評估是否可增設廁所。學者說，有廁所固然方便，仍要留意治安、維管、偷拍、汙水處理、環境清消等問題，確保後續管理。

新北安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，造成乘客困擾，經反映目前玫瑰中國城站已增設，不過在安坑市區站點卻沒有廁所，民眾紛紛向民代陳情盼增設。其實不只安坑輕軌有此情況，淡海輕軌沿線也幾乎沒有廁所。民眾表示，安坑輕軌及淡海輕軌有許多旅遊亮點，轉乘後才發現沒有廁所，對當地又人生地不熟，找不到廁所確實不便。

新北市議員劉哲彰指出，據交通部指引輕軌站與公車站一樣不會有廁所，但安坑地形特殊，通車後吸引不少遊客，缺乏廁所造成旅客不便，在新和國小站有不少居民希望能增設，除來往旅客外，站點下方長廊也是民眾休憩場所，因此有迫切需要。短期方式是協調裝設流動廁所，長期作法是規畫配合J單元區段徵收開發工程，預計於附近北端公園配置。

捷運局表示，據交通部「輕軌系統建設及車輛技術標準規範」，站廈以簡潔、輕巧為原則，無規定要設置廁所，淡海及安坑輕軌車站都設於道路上，當初以用地範圍最小取得為原則，因此較無空間設置廁所。

捷運局指出，安坑輕軌新和國小站因腹地不足，已協調新北地政局於鄰近J單元區段徵收開發工程北端公園規畫廁所；淡海輕軌評估各站腹地及車站特性後，於紅樹林站及淡水漁人碼頭站設置廁所。未來輕軌在轉乘、端點及捷運開發等位置均將規畫設置，中間站則以引導資訊標示周邊廁所位置。

捷運局長李政安說，確實有聽到需要增設廁所的聲音及需求，目前除原增設幾站外，也傾向在淡海輕軌淡水行政中心站、安坑輕軌安康站及陽光運動公園站等站搭配捷運開發案規畫。李也說，國外無人車站也沒廁所，採簡約式設計，若評估有增廁所需求，會依據主客觀條件去考量是否能增設。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，國外無人車站基於治安考量、環境維管等因素，大多確實都沒廁所，台灣民情不同，若評估周邊發展有增設廁所需求，加上有腹地空間預留，確認維管可行，也許可從善如流。

鄭永祥也提醒，車站有了廁所固然方便，仍要留意治安、維管、偷拍、汙水處理、環境清消等問題，衡量利弊得失，重視乘客如廁方便性，仍要確保維管無虞，才能維護周邊環境清潔與安全。

安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，目前K2玫瑰中國城站經反映已設置，不過在安坑市區站點卻沒有廁所，地方盼K8新和國小站能增設，方便乘客及周邊民眾使用。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，目前K2玫瑰中國城站經反映已設置，不過在安坑市區站點卻沒有廁所，地方盼K8新和國小站能增設，方便乘客及周邊民眾使用。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，目前K2玫瑰中國城站經反映已設置，方便乘客及周邊民眾使用。圖／新北捷運局提供
安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，目前K2玫瑰中國城站經反映已設置，方便乘客及周邊民眾使用。圖／新北捷運局提供
過在安坑市區站點卻沒有廁所，地方盼K8新和國小站能增設，方便乘客及周邊民眾使用，目前經反映先增設臨時流動廁所。記者李成蔭／攝影
過在安坑市區站點卻沒有廁所，地方盼K8新和國小站能增設，方便乘客及周邊民眾使用，目前經反映先增設臨時流動廁所。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌各站設置相對其他捷運站都比較簡易，原就沒有規畫廁所，地方盼K8新和國小站能增設，不過因為站內空間狹小，可能有一定難度。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌各站設置相對其他捷運站都比較簡易，原就沒有規畫廁所，地方盼K8新和國小站能增設，不過因為站內空間狹小，可能有一定難度。記者李成蔭／攝影
捷運的輕軌系統車站簡易，大多沒有規畫廁所空間，淡海輕軌中V26淡水漁人碼頭站（圖中）是唯二有廁所站點，另外一處為V01紅樹林站。圖／新北捷運局提供
捷運的輕軌系統車站簡易，大多沒有規畫廁所空間，淡海輕軌中V26淡水漁人碼頭站（圖中）是唯二有廁所站點，另外一處為V01紅樹林站。圖／新北捷運局提供
安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，目前K2玫瑰中國城站經反映已設置，方便乘客及周邊民眾使用。圖／新北捷運局提供
安坑輕軌原除十四張起站外，全線均無廁所，目前K2玫瑰中國城站經反映已設置，方便乘客及周邊民眾使用。圖／新北捷運局提供
安坑輕軌各站設置相對其他捷運站都比較簡易，原就沒有規畫廁所，地方盼K8新和國小站能增設，不過因為站內空間狹小，可能有一定難度。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌各站設置相對其他捷運站都比較簡易，原就沒有規畫廁所，地方盼K8新和國小站能增設，不過因為站內空間狹小，可能有一定難度。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌K8新和國小站除有不少乘客進出，後方也有大片廣場吸引民眾活動，民眾反映洗手間需求。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌K8新和國小站除有不少乘客進出，後方也有大片廣場吸引民眾活動，民眾反映洗手間需求。記者李成蔭／攝影

安坑輕軌 廁所 新北捷運

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