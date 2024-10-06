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雙北跨橋自行車能不能騎？ 交通局：視環境與號誌

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
自行車騎士認為，雙北的橋樑應該對自行車打造更友善空間。示意圖。本報資料照片
自行車騎士認為，雙北的橋樑應該對自行車打造更友善空間。示意圖。本報資料照片

為了推動綠色運具，台北市在周五制定為綠色運輸日，不過，有名自行車騎士發現，台北通往新北端的橋樑，有些是自行車與機車共道，有些則是人行道，認為雙北應該一致，打造自行車友善空間。北市交通局回應，主要考量橋樑的現況及號誌，「兩者共道若機車突然減速，恐造成事故。」

該名自行車騎士就以自身經驗為例，像是台北往新北永和端的中正橋，僅有機車專用道，是不能夠騎自行車，騎到一半後就得到人行道，且上下樓梯得牽引方式。

另外，新北中和到台北市萬華的華中橋端，地面上寫機慢車專用，自行車騎士就能騎上橋，但是從台北端出發，地面上寫得卻是機車專用，一旁的綠色指引寫到「自行車從水門外牽引道上華中橋」，但調閱之前的告示，有幾年改為機慢車專用道，他認為相關號誌應該統一。

交通局主祕劉嘉祐說明，「道路交通管理處罰條例」為所稱的自行車屬於慢車，所以能夠行駛在機慢車專用道，中正橋則是規畫自行車要騎乘在人行道，所以門型架也有標示人車共道號誌。

劉嘉祐也說，自行車騎乘仍要視橋樑狀況和標誌，就像是福和橋，機車道的速度快，若自行車上橋，或許前方機車會減速，但是後方機車會反應不及造成事故，也因此福和橋的自行車規畫是靠新店端的人行道。

人行道 綠色運具 自行車

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