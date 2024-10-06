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蔣萬安施政報告、藍聚焦人民關心重案 綠白指「380頁淪流水帳」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安明天將赴議會新會期施政報告。本報資料照片
台北市長蔣萬安明天將赴議會新會期施政報告。本報資料照片

北市蔣萬安明赴議會施政報告，年底就是蔣第一任施政期中考，綠營認為，蔣厚厚380頁施政報告書淪流水帳，「無主軸核心、無輕重先後、無有感實績」；藍認為，蔣應說明爭議案件如台智光，京華城案的後續因應；白則批蔣萬安施政無亮點。

北市議會原本上周三開議，上周四、五兩天蔣萬安赴議會施政報告，不過因颱風攪局，蔣萬安上任第二年預算會期的施政報告延至本周一、二兩天，對於蔣萬安上任第二年的施政成果與檢討，國民黨議員汪志冰認為，蔣萬安上任後，成立青年局是他上任後兌現政見的承諾、還有都市更新第一年已經推出好幾箭，開議前也有兩波人事調整，看得出蔣萬安想持續落實都市更新政策，拿出政績。

不過汪志冰提到，蔣萬安的施政報告仍少影響民眾層面比較大的相關政策，包括民眾近期最關心的傳染病疫情防治，包括登革熱等；另外，前朝的幾大案包括台智光、京華城案等後續如何積極面對，蔣萬安也應該要給台北市民比較清楚的交代，不過施政報告比較少著墨。

民進黨議員林延鳳則質疑，目前蔣萬安施政淪為「無主軸核心、無輕重先後、無有感實績」之「三無市長」，施政報告內容就是將各局處提報數字胡拼亂湊，成為無法感動市民的流水帳。甚至局處「隱惡揚善」，如捷運局報告各項工程進度卻不告訴大家歷經「九次流標」橫跨「士林至大直」的北環段應如何解決；還有社會局半年服務38人次，平均每月服務不到7人的「家庭照顧者諮詢服務」績效不佳政策都敢列入。

林提到，還有蔣萬安已形同跳票的「6個月內增設長照500床」政見，聯醫目前僅開設110張，卻在「重要施政成果」寫道「完成230床」的「硬體設備建置」，利用民眾可能分不清「硬體設備」與「開設」有一大段距離，企圖魚目混珠？

民進黨議員顏若芳也質疑，蔣萬安就任快兩年已爆發諸多市政危機，從愷愷案、寶林案、空汙案、基泰大直案，如今施政報告內容大多重複且了無新意，正驗證蔣萬安完全在擺爛，盼蔣萬安「不要心裡只有聲量，好好做事真的有那麼難嗎？」

至於民眾黨團周一也將召開記者會，民眾黨議員陳宥丞說，很可惜蔣萬安期中考原本是要針對過去施政，繳出成績單，沒想到這快兩年施政沒亮點，如長照缺床問題、交通捷運招標不順、公車缺工拖班等問題仍在，還有居住正義議題，蔣市長從新加坡到美國考察，看了這麼多國外經驗，怎麼施政報告還是照本宣科、了無新意。

北市 蔣萬安 議員

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