便民與管理兩難題...板橋車站街友密度高 社會局啟動街頭醫療

新北板橋車站是三鐵共構，鄰近百貨公司，白天熙來攘往，入夜後車站樓梯間、連通道卻是另外一個世界，街友現象是車站管理另一道難題。

新北列冊街友約400人，常態聚集、留滯在板橋車站約150人，車站交通便捷、有水源及廁所，能遮風避雨，還有一些愛心資源，吸引愈來愈多街友進駐，入夜後治安及安全議題變得棘手。

入夜後，在板橋車站梯間、連通道可見到不少街友躺在紙箱拆開的紙板上休息，身旁有些帶著行李箱或鍋碗瓢盆等生活器具，街友以車站為家，晚歸女性走在車站裡，難免會提高警覺。

新北市社會局救助科長劉冠宏說，街友的安置、輔導就業、媒合租屋、陪同就醫等面向持續在做，近年發現街友也有高齡化趨勢，50至70歲是大宗，男性居多，女性不到1成。劉表示，訪視街友過程，發現部分街友有身心疾病困擾，或藥酒癮問題。去年10月起，偕同思安協會、精神科醫師啟動「街頭醫療」，幫助街友提升病識感，也評估處遇方式，盼能幫助街友脫離街頭生活，甚至重回家庭。

劉冠宏說，街友選擇棲身在車站也是一種人身自由，除非有自傷或傷人疑慮，公權力才會介入安置，訪視過程通常會鼓勵街友入住中途之家等機構，但他們通常興趣缺缺，考量車站交通便捷，若要外出做臨時工也方便，對安置較抗拒。

台鐵公司表示，板橋站每兩周一次配合新北市民政局、鐵路警察局板橋分駐所、板橋站清潔負責人及車站清潔承商公司，一同實施關懷街友行動；保全人員每天會在車站內巡查，若發現有不當情事或行為，會立即通報鐵路警察協助處置。民間團體與板橋站協調，自今年9月中旬起，每2周會在1樓服務台外側駐點實施街友就業輔導，幫助街友穩定就業，盼能早日回歸社會。