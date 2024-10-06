北海岸逾千戶淹水 侯友宜加碼「符合一標準」可領5千元

山陀兒颱風帶來超大豪雨，重創北海岸地區，初估逾千戶淹水或遭土石流侵襲。新北市長侯友宜拍板，針對淹水深度未達50公分受災戶，加碼補助每戶5000元。市府提醒，受災戶可先拍照記錄下家中淹水、受損情形，並配合勘災人員備妥具領人金融機構存簿影本，以加速作業。

豪雨重創北海岸地區，造成北海岸地區淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮多處房屋淹水、受損或遭土石流侵襲，初估逾千戶受影響。新北市社會局說，依新北市政府災害救助金核發要點規定，淹水深度達50公分以上，未達100公分者，每戶發給1萬元；淹水達100公分以上者，發給2萬元。另，因土石流入侵，泥沙堆積高度自室內樓地板起算達30公分或覆蓋面積達二分之一以上，每戶發給2萬元。

社會局指出，針對淹水深度未達50公分受災戶，市長拍板加碼補助每戶5000元。並提醒受災戶，可先拍照紀錄家中淹水與受損情形，並配合勘災人員備妥具領人金融機構存簿影本，以加速作業。