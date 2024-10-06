3大展區17座作品 八里城市沙雕展倒數計時
新北八里城市沙雕展活動進入倒數階段，展覽至10月13日止，新北市高灘處說，今年沙雕展區分3大展區共17座沙雕作品，白天是觀展好時機，夜間搭配互動燈光有不同樂趣，日夜各有風情。
新北高灘處指出，今年八里城市沙雕展展現互動創意，除了透過燈光讓沙雕呈現不同氛圍之外，更配合燈光效果，讓沙雕場域閃閃發亮，猶如沉浸在奇幻的星際旅行；其中更有兩組互動設備吸人眼球，按下火箭升空的按鈕，迎來一陣火箭發射的聲光音效，以及透過踩踏點亮尼斯湖水神秘的面紗，身歷其境的沈浸式感受，讓觀展多些趣味。搭配周邊的夢幻情緣光雕展的夢幻燈飾，更讓八里的夜晚更加璀璨耀眼，開展以來吸引約20萬人次到訪參觀。
新北市高灘處長黃裕斌表示，今年首度推出「小小沙雕師體驗營」，每周吸引許多爸媽帶小孩來體驗做沙雕的樂趣，10月12日還有一場，想參加的民眾可以把握每場5個現場名額，趁周末到八里左岸騎腳踏車，賞河景、看光雕及體驗做沙雕。
想走一趟八里沙雕展，建議搭大眾運輸前往，可搭捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園站下車即能抵達。若自行前往，導航可搜尋「八里左岸公園」。
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