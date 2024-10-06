北海岸逾千戶淹水土石流入侵 新北救助金每戶最高10萬

山陀兒颱風帶來超大豪雨，重創北海岸地區，初估逾千戶淹水遭土石流侵襲。新北市長侯友宜指示，從寬從速從簡原則，要求社會局、公所主動為災民勘災、造冊並核發救助金，淹水、土石流入侵的住屋最高每戶補助2萬，若因災害導致毀損不堪居住，每戶最高10萬補助，災民可選擇自身最有利者申請。

豪雨重創北海岸地區，造成北海岸地區淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮多處房屋淹水、受損或遭土石流侵襲，初估逾千戶受影響。新北市社會局說，依新北市政府災害救助金核發要點規定，淹水深度達50公分以上，未達100公分者，每戶發給1萬元；淹水達100公分以上者，發給2萬元。另，因土石流入侵，泥沙堆積高度自室內樓地板起算達30公分或覆蓋面積達二分之一以上，每戶發給2萬元。

社會局表示，將採「從寬、從速、從簡」原則，即日起將由災害發生地區公所，主動前往受災區域民眾的住家，就淹水深度、土石流受損情況勘查，凡符合補助資格者，由區公所主動造冊核發救助金，受災戶僅需配合提供具領人金融機構存簿影本，無須為申請救助金奔波，可專心整理家園。

社會局提醒，申請資格以災害發生前有實際居住事實者為準，補助以戶為單位，一門牌以一戶計算；申請期限為災害發生3個月內，建議民眾先行拍照，維護自身權益。另外，若住屋因災害導致毀損而不堪居住，市府將依每人發給2萬安遷救助金，每戶以5口最高10萬為上限。

另外，金山一對李姓夫妻遭暴漲水流沖走，昨上午發現時已經溺水身亡。社會局指出，將依天然災害救助標準，每人20萬，共核發40萬死亡救助金給家屬。