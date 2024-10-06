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北海岸雨災受創逾千戶 侯友宜：救助作業從寬、從速、從簡

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
豪大雨重創新北北海岸一帶，住家浸水，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，住家浸水，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影

山陀兒颱風帶來超大豪雨，造成北海岸地區淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等地多處房屋淹水、受損或遭土石流侵襲。為加速核發災害救助金，幫助災民安心重建家園，避免為申請補助而奔波，新北市長侯友宜指示社會局及區公所，採從寬從速從簡原則，針對住屋淹水與土石流的救助金，由災害發生地的區公所主動為災民勘災造冊並核發救助金，最高每戶補助2萬元。

社會局表示，依「新北市政府災害救助金核發要點」規定，淹水深度達50公分以上，未達100公分者，每戶發給1萬元；淹水達100公分以上者，發給2萬元。另因土石流入侵，泥沙堆積高度自室內樓地板起算達30公分或覆蓋面積達二分之一以上，每戶發給2萬元。

豪雨重創北海岸地區，包括淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等，市府粗估超過千戶受到淹水與土石流侵襲，亟待獲得災害救助金重建生活。

新北市社會局表示，救助作業採從寬、從速、從簡原則，即日起將由災害發生地的區公所，陸續主動前往受災區域民眾的住家，就淹水深度與土石流受損情況進行勘查，凡符合補助資格者，由區公所主動造冊核發救助金，受災戶僅需配合提供具領人金融機構存簿影本即可，無須再為申請救助金奔波，可以專心整理家園。

社會局提醒，申請資格係以災害發生前有實際居住事實者為準，且補助係以戶為單位，一門牌以一戶計算；申請期限為災害發生3個月內，也建議民眾先行拍照，維護自身權益。

若住家因災害導致毀損不堪居住，新北市政府依戶內人口每人發給2萬元安遷救助金，每戶以5口最高10萬元為上限，必須以災害發生時已在現址設籍並實際居住者為限。

社會局說，針對山陀兒颱風造成淹水、土石流或房屋嚴重毀損不堪居住的救助相關問題，可洽災害發生地區公所，或撥打1999洽詢社會局社會救助科；另外若因災害導致生活陷困，亦可聯繫各地社會福利服務中心，將提供必要協助。

豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地住家進水，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地住家進水，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地街道、住家一片泥濘，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地街道、住家一片泥濘，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地街道一片泥濘，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地街道一片泥濘，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地街道一片泥濘，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地街道一片泥濘，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地街道一片泥濘，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影
豪大雨重創新北北海岸一帶，金山等地街道一片泥濘，居民忙著清理家園。記者葉信菉／攝影

土石流 淹水

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