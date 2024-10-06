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新北府會過招...藍綠議員敬老粉墨登場 議長扮玉皇大帝

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市政府、新北市議會攜手「府會敬老獻藝歌仔戲」延續11個年頭，昨晚由議長蔣根煌領銜，藍綠議員粉墨登場。圖／新北市新聞局提供
新北市政府、新北市議會攜手「府會敬老獻藝歌仔戲」延續11個年頭，昨晚由議長蔣根煌領銜，藍綠議員粉墨登場。圖／新北市新聞局提供

新北市政府、新北市議會攜手「府會敬老獻藝歌仔戲」延續11個年頭，昨晚由議長蔣根煌領銜，藍綠議員粉墨登場，青年局長、原民局長也登台，府會另類過招，沒有煙硝味，只有滿場笑聲與掌聲。

重陽節前夕，新北市新聞局舉辦113年度「敬老獻藝歌仔戲」活動，新北市議長蔣根煌偕多位局處首長及議員共同演出全新戲碼「愛相隨－下一站幸福」。昨晚在市府多功能集會堂演出2小時，全場約500人，觀眾以長輩居多，有熱愛歌仔戲的長者每年出席，寫下全勤紀錄。

今年演出陣容堅強，蔣根煌首次登場，飾演開場八仙會中的玉皇大帝，市議員劉美芳、王威元、呂家愷、山田摩衣、張嘉玲、黃心華、戴湘儀、戴瑋姍也參與演出。市府官員方面，青年局長邱兆梅、原民局長林瑋茜Siku Yaway及研考會專委王瑞玲攜手演出，展現府會對傳統戲曲文化的傳承與重視。

新聞局指出，府會敬老獻藝歌仔戲自2011年起每年舉辦，因疫情在2020至2022年間暫停。今年是活動的第11個年頭，是全台唯一由府會聯合演出的敬老活動。今年新戲「愛相隨－下一站幸福」由榮獲教育部本土教育推展貢獻獎的黃美靜指導。劇情圍繞著女主角王彩霞的故事，講述她在人生波折後對無常的理解，緊扣「下一站或許更幸福」主題，情節引人深思。

新聞局副局長謝麗蘭說，今年府會敬老歌仔戲活動，全程錄影及剪輯，12月15日（日）晚間6時在新北市各家有線電視第3頻道（公用頻道）聯播，讓未能親臨現場的長者，也能在家欣賞這場精采演出。

新北市政府、新北市議會攜手「府會敬老獻藝歌仔戲」延續11個年頭，昨晚由議長蔣根煌領銜，藍綠議員粉墨登場。圖／新北市新聞局提供
新北市政府、新北市議會攜手「府會敬老獻藝歌仔戲」延續11個年頭，昨晚由議長蔣根煌領銜，藍綠議員粉墨登場。圖／新北市新聞局提供
新北市政府、新北市議會攜手「府會敬老獻藝歌仔戲」延續11個年頭，昨晚由議長蔣根煌領銜，藍綠議員粉墨登場。圖／新北市新聞局提供
新北市政府、新北市議會攜手「府會敬老獻藝歌仔戲」延續11個年頭，昨晚由議長蔣根煌領銜，藍綠議員粉墨登場。圖／新北市新聞局提供

歌仔戲 議員

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