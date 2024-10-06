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原博館曾被高雄搶走 新北擬設原住民族文化園區

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府研擬在大柑園產業園區設置新北市原住民族文化園區。圖／新北市城鄉局提供
新北市府研擬在大柑園產業園區設置新北市原住民族文化園區。圖／新北市城鄉局提供

新北市爭取多年的原住民族博物館，當年經原民會、國發會審議通過、行政院核定後，卻因2016政黨輪替，改落腳高雄，地方不斷喊話「中央不蓋、新北自己蓋」。新北市長侯友宜在今年施政計畫中，規畫在新北市樹林大柑園都市計畫區內，設置「新北市原住民族文化園區」，將打造原住民文化與產業綜合園區。原住民市議員認為，早就應該設置，園區規畫要先打好文化底子，更要協助原住民產業升級。

新北市民政局統計，新北市原住民人口目前6萬1245人，其中以樹林區6312人數最多，其次是新莊區5597人，第三多則是板橋區4892人，其中又以阿美族最多，再來是泰雅族與排灣族。

新訂大柑園都市計畫位於樹林區，計畫範圍涵蓋約621公頃，北臨大漢溪，西接三峽都市計畫及非都市土地一般農業區，東臨三峽河，橫跨樹林、三峽及鶯歌區三個行政區域。市府研擬透過透過計畫提升大柑園地區的整體環境品質，發展將以產業型態為主導，促進地區經濟發展。

新北市長侯友宜在日前施政報告中，透露將在此區設置「新北市原住民族文化園區」，整合新北市固有的原鄉與都市原住民特色，打造兼具文化與產業發展的園區。

原民局副局長陳碧霞表示，文化園區目前仍在規畫中，盼提供民眾不用到原鄉，即可體驗原住民族文化，更重要要成為一個平台，協助新北原住民族相關文創與產業升級與發展。

陳碧霞說，初步構想會有類似博物館的展覽空間，另外還有商品販售，與民眾DIY與相關設施，但目前大柑園都市計畫還在城鄉局討論，原民局會持續與城鄉局溝通，加速案件推動。

市議員楊春妹表示，當初中央因「政治因素」遷移原訂在三鶯新生地的3.3公頃原博館，但新北市擁有404萬人口，原住民人口也高達6萬多人，加上交通便利，就算中央不給錢，新北也應該自己做。

楊春妹建議，原住民文化園區應該著重在文化與產業兩方面，文化包括相關文物與歷史脈絡都要納入規畫，另在族語、歌舞上，也要強化推廣；在產業部分，如何將原住民的文創商品加值，用更好的行銷手法，發揚新北原住民族文化。

楊春妹說，選址應注重交通便利，市長願意納入施政計畫直得肯定，後續細部規畫，更該邀請眾人一起參與。

市議員蘇錦雄說，目前市長雖然已放入施政計畫，但目前在預算上還沒看到，其中粗估經費高達21億元，他會持續追蹤。

蘇錦雄說，如果只做一個博物館，他認為效益不大，應該從全市觀光的角度出發，並扮演原住民產業領頭羊的角色，軟硬體都要兼備。

城鄉局表示，大柑園目前已經完成公告徵求意見，目前正在研擬草案，預計要1年時間；大柑園範圍涵蓋客家文化園區、三鶯部落等地點，相關文化園區規畫要視原民局提出的面積和內容需求，持續討論中。

新北市府研擬在大柑園產業園區設置新北市原住民族文化園區。圖／新北原民局提供
新北市府研擬在大柑園產業園區設置新北市原住民族文化園區。圖／新北原民局提供

原住民 都市計畫

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