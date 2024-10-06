豪雨重創北海岸 陽金公路邊坡坍 搶通難度高

受山陀兒颱風影響，近日在大台北山區、北海岸一帶有可觀降雨，台2甲線陽金公路8.3K處上邊坡發生落石坍方，造成道路雙向阻斷，今天上午搶通至5.25K處，又遭遇大規模災害阻斷（初估長度約100公尺），目前已加派機具前往搶通中，公路局北分局景美工務段呼籲用路人配合管制提前改道。

交通部公路局北區養護工程分局在臉書「幸福工路人」發出陽金公路邊坡裸露情況，從空拍影像可見，台2甲線8.3公里（新北金山區磺溪路段）發生大面積上邊坡土石坍方，長度約100公尺，公路局持續進行搶通作業，搶通期間會在台2甲線7.9k處進行交通管制，公路局也提供替代道路資訊，建議民眾可改道由台2線淡金公路三芝端銜接縣道101，再轉至101甲線，以避開受災路段。 台2甲線陽金公路8.3K處上邊坡發生落石坍方，造成道路雙向阻斷。圖／公路局提供 台2甲線陽金公路8.3K處上邊坡發生落石坍方，造成道路雙向阻斷。圖／公路局提供