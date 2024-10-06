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山陀兒釀4死719傷仍有1106戶停電 新北金山區今早復水

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北金山區4日時雨量破百毫米，還創下12小時597毫米的驚人紀錄，大雨造成的土石流，曾經造成全面停電、停水、停話，6日已全數復水。圖／報系資料照
新北金山區4日時雨量破百毫米，還創下12小時597毫米的驚人紀錄，大雨造成的土石流，曾經造成全面停電、停水、停話，6日已全數復水。圖／報系資料照

據中央災害應變中心截至今天上午8時統計，山陀兒颱風共造成全台4死1失蹤719人受傷，全台曾停電用戶數43萬5634戶，已修復43萬4528戶，目前仍有1106戶待修復。另外台2甲線8.3公里處坍方自來水管破裂造成金山區停水，在今天上午7時完成復水。

中央災害應變中心今天上午舉行山陀兒颱風第21次工作會報，經統計颱風共造成全台9497件災情，已處理9426件，處理中71件。在收容安置部分截至今天上午8時，仍有3縣市開設共10處收容所，其中基隆市收容58人、台東縣收容194人、屏東縣4人。

另外全台曾停水用戶數60萬8073戶，目前已全數修復完畢。而在通訊部分全台基地台受損480座，目前已修復410座，仍有70座待修復，預計9日前可全部修復。市話曾中斷16511戶，已修復14513戶，待修復戶數為1998戶，預計今天下午6時前全部修復。

全台已全部恢復供水。圖／中央災害應變中心提供
全台已全部恢復供水。圖／中央災害應變中心提供
目前全台仍有1106戶停電。圖／中央災害應變中心提供
目前全台仍有1106戶停電。圖／中央災害應變中心提供

山陀兒颱風

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