山陀兒釀4死719傷仍有1106戶停電 新北金山區今早復水
據中央災害應變中心截至今天上午8時統計，山陀兒颱風共造成全台4死1失蹤719人受傷，全台曾停電用戶數43萬5634戶，已修復43萬4528戶，目前仍有1106戶待修復。另外台2甲線8.3公里處坍方自來水管破裂造成金山區停水，在今天上午7時完成復水。
中央災害應變中心今天上午舉行山陀兒颱風第21次工作會報，經統計颱風共造成全台9497件災情，已處理9426件，處理中71件。在收容安置部分截至今天上午8時，仍有3縣市開設共10處收容所，其中基隆市收容58人、台東縣收容194人、屏東縣4人。
另外全台曾停水用戶數60萬8073戶，目前已全數修復完畢。而在通訊部分全台基地台受損480座，目前已修復410座，仍有70座待修復，預計9日前可全部修復。市話曾中斷16511戶，已修復14513戶，待修復戶數為1998戶，預計今天下午6時前全部修復。
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