金山民眾家園亟待復原！ 新北地方創生青年號召志工團幫忙

受山陀兒颱風及東北季風影響，新北市金山、萬里、瑞芳及基隆市等地都出現致災性暴雨，多處積淹水嚴重災情，更傳出許多悲劇，新北多個地方創生青年團體有感家鄉受如此大傷害，號召所有地方創生夥伴及青年前往災區支援，盼協助清理家園或至少能送上物資。

新北暗坑文化工作室執行長吳柏瑋表示，山坨兒颱風對金山造成了可怕的傷害，讓地方創生夥伴想起2015年蘇迪勒颱風對新店、烏來等地帶來的嚴重衝擊，所以各地地方創生青年都希望能出一份力，同為台灣這片土地打居民，一起攜手度過這次的困境，因此即刻招募災後協助志工，前進金山地方互助。

吳柏瑋指出，這次前進金山與在地方創生夥伴「浪金山」一起前進社區，有不少民宅、青農遭遇土石流的無情衝擊，老百姓在這天災中只能無奈的清理家園，但面對這些淤積超過50公分的淤泥，民眾也只能望天長嘆，實在令人捨不得，經過這次號召希望能夠協助金山的居民們早日回歸正常的生活。

浪金山粉專也說，這次山陀兒颱風帶來了誇張雨量，引發大範圍淹水、溪水暴漲、土石流，聯外交通阻斷，許多地方受損嚴重。這一天，將在所有金山人心中留下深刻記憶。颱風雖已遠去，但留下的災後清理工作卻才剛剛開始，許多地方仍需要人力協助清除淤沙、重建家園，希望召集大家的力量，讓每一個小小的努力成為重返正常生活的重要一步。