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北市首例登革熱 病毒同新北案

聯合報／ 記者賴昀岫林麗玉／台北報導

台北市衛生局本月3日公布，一名居住北市文山區的70多歲男性，為北市首例登革熱本土病例，他既無新北活動史，也無出國史，感染源一度不明。衛福部昨公布病毒序列結果與新北群聚案一致，證實是同一起群聚事件。

針對出現首例本土登革熱，市長蔣萬安表示，市府已請副市長林奕華、衛生局長黃建華率相關局處因應，文山區已先完成第一輪清消，昨再針對重點區清消。

林奕華表示，10月2日出現第一例後，文山區公所立即成立區級跨機關應變工作小組，由區長擔任指揮官。但因該名民眾並無中和、新店發生登革熱區域的活動史，呼籲市民不要掉以輕心。

北市首例本土登革熱個案，從9月底陸續出現發燒、肌肉痠痛、惡心等症狀，本月2日確診，由於該案於潛伏期間，也沒有出國史，一度被認為是北市的獨立事件。

疾管署副署長羅一鈞表示，該案雖無中和、新店活動史，但住家附近1到2公里處有一處菜園，是中和區登革熱確診個案曾活動的地點，北市衛生局與疾管署機動防疫隊至現場調查，即查獲病媒蚊及孳生源，加上該案的病毒基因定序結果，與新北中和、新店群聚案一致，證實為同一起的群聚事件。

新北市本土登革熱病例截至10月4日止，加上北市個案，雙北已累計62例，全數是登革熱病毒第二型，尚無重症或死亡案例。

登革熱 衛生局

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