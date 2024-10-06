雙北重陽敬老 探訪百歲人瑞

重陽節將至，台北市今年率全國之先，8月開始發送重陽敬老禮金，56萬7111名長者中，逾9.3萬人尚未領取。新北重陽禮金10月2日起陸續入帳，逾75萬名長輩受惠，發放約12億元。

北市府8月12日起以匯款及敬老卡方式致送重陽禮金，是今年全國最早發出的縣市。北市長者有56萬7111人，占總人口數22.67%，有32萬4072人靠卡領取、匯款有14萬7757人，1810名人瑞由區公所里幹事送到府，尚有9萬3472人未領。

北市社會局長姚淑文提醒，符合資格的長輩10月7日至20日可前往各行政區戶籍地里內地點領取，本人領取要帶身分證，代領人則須攜帶受領人及代領人身分證正本及長者印章。

另，10月11日重陽節當天，全國符合65歲以上長者包含持外僑永久居留證居住北市者、設籍北市55歲以上原住民，可持敬老卡、愛心卡或持身分證明到捷運服務台購票，當天可整日免費搭台北捷運、淡海輕軌、安坑輕軌及貓纜。

新北有75萬名長者，規模是六都之最，100歲以上人瑞有961人，副市長劉和然昨探視三峽百歲人瑞林鏡鑾，送上林爺爺最愛的咖啡當心意，也陪著話家常。

高齡102歲的林鏡鑾，除耳朵稍微重聽，依然精神抖擻，身體硬朗，每天必喝一杯咖啡。

家人說，林鏡鑾食慾很好，喜歡魚湯，宵夜最愛泡麵或花生仁湯，空閒時會到附近公園散步，維持運動習慣，每天保持好心情，就是他的長壽之道。

社會局表示，新北重陽禮金標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞是2萬元。